Prețurile petrolului, în scădere după declarațiile lui Marco Rubio

Prețurile petrolului au scăzut, miercuri, după ce secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA vor oferi discuțiilor cu Iranul „fiecare șansă de a reuși”, scrie CNBC.

Prețurile petrolului, în scădere miercuri

Contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate (WTI) au scăzut cu peste 5%, închizând la 88,68 dolari pe baril. Referința internațională Brent a pierdut, de asemenea, peste 5%, stabilindu-se la 94,29 dolari pe baril.

Rubio a spus, într-o ședință a Cabinetului de la Casa Albă, că discuțiile cu Iranul au înregistrat unele progrese. Președintele Donald Trump preferă diplomația, dar are și alte opțiuni disponibile dacă aceasta nu funcționează, a spus Rubio, făcând referire, probabil, la posibile noi lovituri militare.

„Ideea de bază este că preferăm calea diplomatică negociată și îi vom oferi fiecare șansă să reușească”, a declarat Marco Rubio.

SUA și Iran, între un acord și o escaldare

Președintele american Donald Trump a declarat că nu va accepta ca Iranul să controleze Strâmtoarea Ormuz în cadrul unui acord. Aproximativ 20% din livrările globale de petrol treceau prin această strâmtoare înainte de război. „Strâmtoarea va fi deschisă tuturor. Sunt ape internaționale, nimeni nu va controla acest loc”, a spus președintele în cadrul ședinței de Cabinet.

Anterior, televiziunea de stat iraniană a relatat că Teheranul s-a angajat să restabilească traficul comercial prin Ormuz la nivelurile de dinainte de război în termen de o lună de la un acord cu SUA, potrivit Reuters. Propunerea, care prevedea ca Iranul să gestioneze traficul naval prin strâmtoare împreună cu Oman, a apărut în contextul negocierilor aflate încă în desfășurare.

Însă Casa Albă a transmis, într-o postare pe rețelele de socializare, că informația despre un memorandum de înțelegere este „o invenție completă”.

Iranul și SUA au oscilat în această săptămână între un acord și o nouă rundă de escaladare militară. Forțele SUA au lansat lovituri în sudul Iranului într-o acțiune descrisă de Pentagon ca fiind defensivă. Teheranul a promis că va riposta.

Fluxurile de petrol vor reveni greu la nivelurile dinaintea războiului

Experții din industrie sunt sceptici că fluxurile de petrol vor reveni rapid la nivelurile de dinainte de război. Va fi nevoie de cel puțin patru luni pentru a crește fluxurile de petrol la 80% din nivelul normal chiar dacă războiul SUA-Iran se încheie imediat, a declarat Sultan Ahmed al-Jaber, șeful companiei Abu Dhabi National Oil Co., săptămâna trecută. Acesta a adăugat că va dura până în primul sau al doilea trimestru din 2027 pentru ca fluxurile să revină complet la normal.