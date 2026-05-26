Ucraina și zeci de state denunță la ONU „unul dintre cele mai devastatoare” bombardamente ale Rusiei

Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, ambasadorul Andrii Melnik, împreună cu ambasadorii a peste 40 de ţări, au denunţat marţi o "escaladare inacceptabilă" a atacurilor ruseşti asupra Ucrainei şi au cerut o încetare a focului "totală, imediată şi necondiţionată", după ce Rusia a efectuat un bombardament puternic asupra capitalei ucrainene şi a anunţat luni că va efectua atacuri sistematice asupra unor ţinte militare la Kiev în urma atacului ucrainean care a ucis 21 de elevi în partea regiunii ucrainene Lugansk controlată de Rusia, transmit agenţiile AFP şi EFE.

"Au lansat unul dintre cele mai mari atacuri combinate împotriva Ucrainei"

"Rusia a atins un nivel nou şi atroce de agresiune împotriva Ucrainei prin intensificarea şi mai mult a atacurilor sale asupra populaţiei şi infrastructurilor civile", a spus ambasadorul ucrainean în faţa Consiliului de Securitate al ONU, unde a fost susţinut, într-o declaraţie comună, de aproape toţi reprezentanţii statelor europene, precum şi de cel al Comisiei Europene şi de reprezentanţii unor ţări precum Canada, Australia, Japonia şi Coreea de Sud, printre alţii. Statele Unite, care şi-au asumat un rol de mediator între Rusia şi Ucraina, nu s-au alăturat acestui grup de ţări în declaraţia citită de diplomatul ucrainean.

Vorbind în numele tuturor acestor ţări care i-au susţinut declaraţia, ambasadorul ucrainean a spus că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, forţele armate ruse "au lansat unul dintre cele mai mari atacuri combinate împotriva Ucrainei", folosind sute de arme aeriene, inclusiv rachete balistice şi de croazieră, precum şi drone.

Acest atac a fost "unul dintre cele mai devastatoare" care au avut loc până în prezent în oraşul Kiev, iar "atacurile împotriva civililor, a bunurilor civile şi infrastructurilor critice ale Ucrainei constituie încălcări grave ale dreptului umanitar internaţional", a continuat ambasadorul ucrainean.

Rusia a avertizat luni că va efectua "atacuri sistematice"

Rusia a avertizat luni că va efectua "atacuri sistematice" împotriva centrelor de comandă şi companiilor producătoare de armament din Kiev, în continuarea represaliilor după un atac ucrainean cu drone asupra unui cămin pentru elevi de liceu în partea regiunii ucrainene Lugansk controlată de Rusia, atac soldat cu moartea a cel puţin 21 adolescenţi şi cu zeci de răniţi. Ucraina a negat că ar fi lovit în mod deliberat acel cămin şi afirmă că ţinta sa era o unitate de drone a armatei ruse.

Primele represalii ruse după lovirea căminului din Lugansk au constat într-un bombardament masiv efectuat în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra Kievului, în care a fost folosită din nou racheta balistică hipersonică Oreşnik.

În acest context, Rusia le-a cerut cetăţenilor străini şi diplomaţilor aflaţi la Kiev să părăsească oraşul cât mai curând pentru a nu fi expuşi unor noi atacuri, avertisment criticat în aceeaşi declaraţie citită de ambasadorului ucrainean în numele susţinătorilor ţării sale. "Condamnăm (...) recentele ameninţări proferate de Rusia la adresa instituţiilor diplomatice şi a ambasadelor de la Kiev. Este un lucru pe care nu-l putem tolera", a indicat ambasadorul Andrii Melnik.

La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat "profund îngrijorat" de anunţul Rusiei despre viitoare atacuri asupra Kievului. "Condamnăm atacul asupra şcolii (din Lugansk), la fel cum condamnăm toate atacurile asupra civililor şi a infrastructurii civile, indiferent unde ar avea loc", a spus Guterres.

"Acum, mai mult ca niciodată, este imperativ să evităm orice escaladare a unui conflict care a avut deja un efect devastator asupra civililor şi care riscă să îndepărteze şi mai mult căutarea păcii, prelungind suferinţa oamenilor", a subliniat secretarul general al ONU, conform Agerpres.

