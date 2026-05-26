DCNews Politica A negociat președintele Nicușor Dan cu propunerile la masă? Cine e, de fapt, iepurele
Data publicării: 26 Mai 2026

A negociat președintele Nicușor Dan cu propunerile la masă? Cine e, de fapt, iepurele
Autor: Roxana Neagu

burnete nicusor tomac
Când președintele Nicușor Dan a început consultările cu partidele parlamentare, Radu Burnete, consilierul său, era deja pe lista scurtă de posibili premieri.

Prezența lui Radu Burnete, consilier prezidențial, la masa consultărilor cu partidele ne-a ridicat semne de întrebare. Și am întrebat. Era posibil ca președintele Nicușor Dan să negocieze cu partidele parlamentare viitoarea guvernare, cu propunerea de prim-ministru la masă? Radu Burnete era chiar în față poziționat, în toate pozele. Numele său apărea alături de alte două nume, unul din BNR, altul din FMI. Ni s-a spus că ”dacă ar fi fost propunerea de premier, Radu Burnete nu ar fi fost la acea masă”.

Dar e posibil ca el să fie scos în față - la propriu- tocmai pentru a ascunde adevărata propunere, respectiv și această nouă variantă vehiculată aflându-se la masa discuțiilor, în persoana lui Eugen Tomac, și el consilier prezidențial.

Eugen Tomac este consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, iar Radu Burnete este consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale. 

”Astăzi, mai mult decât oricând, această țară are nevoie de oameni integri, hotărâți și curajoși”

Eugen Tomac nu a apărut de nicăieri lângă președintele țării. Comentând evenimentele politice actuale, el a publicat o poză în care apare alături de Nicușor Dan, o poză despre care spune că e făcută în urmă cu un an, când încercau, împreună, să le arate românilor că țara are viitor. 

”Un gând de duminică seara. M-am implicat încă din prima clipă în această luptă pentru viitorul României și nu regret nicio secundă tot efortul depus împreună cu oamenii care cred în Președintele Nicușor Dan. A fost o perioadă intensă, cu multe drumuri, întâlniri și conversații sincere cu românii care încă mai cred că România poate merge în direcția corectă. Sigur, cu echilibru, luciditate și bun-simț.

Astăzi, mai mult decât oricând, această țară are nevoie de oameni integri, hotărâți și curajoși. Iar Președintele Nicușor Dan a rămas același om asumat și determinat să păstreze România pe drumul european și democratic pe care ni-l dorim cu toții.

Am încredere că, împreună, cu înțelepciune, răbdare și respect pentru toți românii, vom reuși să depășim toate provocările acestei perioade.

Fotografia este de acum un an, din zilele în care ne întâlneam, zi de zi, cu oamenii, încercând să le arătăm că România are viitor!” a scris Eugen Tomac, în 10 mai, pe Facebook. 

acest articol reprezintă o opinie
