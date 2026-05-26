Foto - Ce caută frații Andrew și Tristan Tate la Cluj. Val de ironii și reacții: „N-au ei bani de Cluj"
Data publicării: 26 Mai 2026

Foto - Ce caută frații Andrew și Tristan Tate la Cluj. Val de ironii și reacții: „N-au ei bani de Cluj”
Autor: Andrei Itu

Andrew și Tristan Tate Imagine cu Andrew și Tristan Tate. Foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru
Frații Andrew Tate și Tristan Tate s-ar afla, în aceste zile, în vizită la Cluj-Napoca. Imaginile apărute online cu cei doi au stârnit numeroase reacții, de la ironii și glume până la critici acide.

Frații Andrew Tate și Tristan Tate s-ar afla zilele acestea în vizită la Cluj-Napoca, fiind însoțiți de avocatul Alexandru Rîșnița.

Ce caută Andrew și Tristan Tate la Cluj

Potrivit informațiilor apărute pe rețelele sociale, citate de Clujust, Andrew și Tristan Tate ar fi interesați să achiziționeze hotelul Continental din centrul Clujului și chiar să se mute în oraș. Aceste informații nu au fost confirmate oficial.

Pozele cu Andrew și Tristan Tate au încins internetul, reacțiile nu au întârziat să apară

Pozele postate online au stârnit rapid reacții din partea internauților. Comentariile au fost împărțite, unii au scris ironii, glume, alții i-au criticat pe frații Tate. Un internaut a scris: „Haideți la Călățele și cumpărați vă rog fosta moară și facem crâșmă din ea!”, iar altul a comentat: „Și să înțeleg că vor vorbi cu accent de Cluuuoj… hihihi.”. „N-au ei bani de Cluj”, a reacționat ironic un internaut.

O altă persoană a reacționat ironic, cu privire la sistemul de justiție. „Justiția și-a făcut treaba și în legătură cu acești indivizi, meritați din plin pensiile speciale”, a scris un alt internaut.

Val de acuzații penale la adresa fraților Andrew și Tristan Tate

Amintim că Tribunalul București a hotărât în luna aprilie 2026 revocarea măsurilor preventive contra fraților Andrew și Tristan Tate. Ei sunt acuzați de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Astfel, cei doi scapă de controlul judiciar.

