Românii au decis ca noul parc din Sectorul 4 să se numească „Donald Trump“. Anunțul primarului Daniel Băluță

Anunțul a fost făcut, într-o postare pe Facebook, de către primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță. După ce peste 116.000 de persoane și-au exprimat votul în mediul online, numele câștigătoare au fost Donald Trump și Doru Tureanu.

„Mulțumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat, în ultimele zile, pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi și a patinoarului Berceni Arena. Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea «Donald Trump», iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial”, a scris Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a mai precizat că „în zilele următoare, vom face și demersurile necesare pentru ca decizia voastră să fie implementată”.