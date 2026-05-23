Mesaj ferm de la Teheran. Iranul spune că nu va ceda sub nicio formă în negocierile tensionate din regiune

El a afirmat că forţele armate iraniene şi-au refăcut capacităţile în timpul armistiţiului şi că, dacă Statele Unite "vor relua în mod nechibzuit războiul", consecinţele vor fi "şi mai zdrobitoare şi mai amare".

Şeful armatei pakistaneze discută la Teheran despre pace

Şeful armatei pakistaneze, Asim Munir, poartă discuţii cu conducerea iraniană la Teheran, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice menite să pună capăt războiului în Iran, notează dpa.

Potrivit postului public de televiziune iranian IRIB, sâmbătă, Munir s-a întâlnit vineri seara târziu cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi pentru discuţii care s-au prelungit până după miezul nopţii.

Nu au fost dezvăluite detalii despre aceste convorbiri, potrivit dpa.

În cadrul acestui efort de mediere, mareşalul Munir urma să se întâlnească cu preşedintele iranian Masoud Pezeshkian, după ce a purtat discuţii cu şeful parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Surse din serviciile de securitate pakistaneze au declarat anterior agenţiei dpa că Munir se află la Teheran pentru a discuta un posibil proiect de acord între Statele Unite şi Iran.