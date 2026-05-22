Administrator de cazare reținut pentru fraudă de peste 1 milion lei și falsuri. Percheziții în mai multe județe
Data publicării: 22 Mai 2026

Administrator de cazare reținut pentru fraudă de peste 1 milion lei și falsuri. Percheziții în mai multe județe
Autor: Tiberiu Vasile

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani
Un bărbat de 54 de ani din Maramureș a fost reținut după o amplă anchetă cu 27 de percheziții în mai multe județe, fiind acuzat de înșelăciune și falsuri în acte.

Un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost reţinut de poliţişti pentru înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, după ce a creat un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Mihaela Ardelean.

Conform acesteia, reţinerea bărbatului a avut loc în urma unor percheziţii efectuate de poliţiştii din cadrul Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Maramureş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, care au pus în aplicare 27 de mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Maramureş, Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud şi Satu Mare.

Administratorul de unitate de cazare a eliberat facturi neconforme cu realitatea mai multor persoane

"Activităţile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Cercetările au reliefat faptul că un bărbat de 54 de ani, administrator al unei unităţi de cazare, ar fi eliberat facturi neconforme cu realitatea mai multor persoane fizice, cauzând un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei. În urma percheziţiilor efectuate au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, suma de 2.600 de euro, bunuri şi înscrisuri de natură a proba activitatea infracţională. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul poliţiei pentru audieri", a spus Mihaela Ardelean.

În baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului, faţă de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestarea Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.

"În cursul zilei de astăzi, 22 mai, persoana bănuită de comiterea faptelor urmează să fie prezentată instanţei în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive", a mai precizat Mihaela Ardelean.

Activităţile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş, precum şi de sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, conform Agerpres. 

