Donald Trump: SUA trimit 5.000 de militari în Polonia

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat joi, pe reţeaua sa Truth Social, trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, justificând această decizie prin relaţia sa cu preşedintele naţionalist Karol Nawrocki, ales în urmă cu aproape un an, relatează AFP.

Trump a evocat trupe „suplimentare”, fără să se ştie imediat dacă s-a referit la o desfăşurare de 4.000 de militari americani, care era deja prevăzută, dar care fusese pusă sub semnul întrebării săptămâna trecută de înalţi oficiali americani.

SUA vor ca Europa să își limiteze dependența de Washington

Vicepreşedintele JD Vance declarase marţi că această desfăşurare este „întârziată” mai degrabă decât anulată, cerând totodată Europei să fie mai autonomă în materie de apărare.

„Este nevoie de mai multă suveranitate şi ca Europa să stea singură pe propriile picioare. Aceasta rămâne strategia noastră în Europa”, a declarat JD Vance în timpul unei conferinţe de presă.

Întrebat despre aceşti 4.000 de militari, el a răspuns: „Este o întârziere în rotaţia trupelor”.

Aceste mişcări de trupe americane sunt observate foarte atent, după ce preşedintele SUA a ameninţat că îi va pune să plătească pe aliaţii europeni care nu i-au susţinut războiul împotriva Iranului.

5000 de militari americani, retrași din Germania

Pentagonul anunţase deja, la începutul lunii mai, retragerea a 5.000 de soldaţi din Germania. Acest demers este cel mai concret anunţ făcut până acum de guvernul SUA de a-şi reduce prezenţa militară în Europa, după luni întregi de plângeri din partea Washingtonului conform cărora regiunea nu face suficient pentru a-i sprijini pe americani în Iran şi a-şi asigura propria securitate.

Statele Unite aveau aproximativ 68.000 de militari activi repartizaţi permanent în bazele lor de peste mări din Europa în decembrie 2025, arată informaţiile de la Centrul de Date privind Forţa de Muncă din Apărare al SUA (DMDC). Acestea nu includ forţele rotative trimise în misiuni de desfăşurare şi exerciţii.

Militarii SUA sunt distribuiţi la 31 de baze permanente şi alte 19 situri militare la care Departamentul Apărării are acces în martie 2024, arată un raport al Congresului, notează Agerpres.

