„Europa va răspunde" la incidentele repetate cu drone rusești, promite Ursula von der Leyen
Data publicării: 20 Mai 2026

„Europa va răspunde” la incidentele repetate cu drone rusești, promite Ursula von der Leyen
Autor: Loredana Iriciuc

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Agerpres
Panica provocată de drone a cuprins Lituania miercuri, după ce Vilnius a fost închis din cauza unei posibile încălcări a spațiului aerian, ceea ce a dus la suspendarea zborurilor și evacuarea principalilor lideri politici. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că astfel de amenințări sunt inacceptabile și a promis că „Europa va răspunde”.

Capitala Lituaniei, Vilnius, a fost închisă miercuri din cauza unor rapoarte privind o posibilă incursiune cu drone, un episod care evidențiază tensiunile tot mai mari pe flancul estic al NATO, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis într-un mesaj pe platforma X, după incident, că „amenințările publice ale Rusiei împotriva statelor noastre baltice sunt complet inacceptabile”.

„Rusia și Belarus poartă responsabilitatea directă pentru dronele care pun în pericol viața și siguranța oamenilor de pe flancul nostru estic. Europa va răspunde cu unitate și forță”, mai spune lidera UE.

Scrisoare transmisă de eurodeputați 

Declarațiile au venit, potrivit Euronews, ca reacție la o scrisoare transmisă miercuri de 15 eurodeputați din statele baltice, care au cerut președintei Comisiei Europene să condamne acțiunile Rusiei.

Scrisoarea arată că „provocările deschise, periculoase și amenințătoare ale Rusiei împotriva statelor baltice” au „ajuns la un punct critic”, iar eurodeputații solicită oprirea imediată a acestor acțiuni.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat miercuri la Varșovia că aceste incidente reprezintă o „provocare coordonată” și că „nu putem pretinde că nu se întâmplă nimic”.

Mark Rutte: Valul recent de incidente cu drone este consecința „invaziei nesăbuite, ilegale și la scară largă” a Rusiei în Ucraina

Aproximativ 20 de drone au intrat în spațiul aerian al Poloniei în septembrie anul trecut, într-un incident pe care Tusk l-a descris atunci drept o „amenințare directă”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că valul recent de incidente cu drone este consecința „invaziei nesăbuite, ilegale și la scară largă” a Rusiei în Ucraina din 2022 și a lăudat reacția rapidă a avioanelor de luptă ale Alianței.

„Exact pentru asta ne-am pregătit”, a spus Rutte.

Unele dintre drone au origine ucraineană, însă se crede că au fost deviate de Rusia deasupra spațiului aerian baltic pentru a crea haos.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat marți, după un incident cu drone în Letonia, că Rusia testează noi „forme” de presiune asupra țărilor de pe flancul estic, cu scopul de a „intimida populația din regiune”.

„Răspunsul nostru: creșterea suplimentară a cheltuielilor naționale pentru apărare; creșterea suplimentară a cheltuielilor naționale pentru apărare; creșterea suplimentară a sprijinului UE pentru flancul estic; sprijin mai puternic pentru Ucraina, astfel încât Ucraina să învingă”, a scris acesta pe platforma X.

