„Europa va răspunde” la incidentele repetate cu drone rusești, promite Ursula von der Leyen

Capitala Lituaniei, Vilnius, a fost închisă miercuri din cauza unor rapoarte privind o posibilă incursiune cu drone, un episod care evidențiază tensiunile tot mai mari pe flancul estic al NATO, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis într-un mesaj pe platforma X, după incident, că „amenințările publice ale Rusiei împotriva statelor noastre baltice sunt complet inacceptabile”.

„Rusia și Belarus poartă responsabilitatea directă pentru dronele care pun în pericol viața și siguranța oamenilor de pe flancul nostru estic. Europa va răspunde cu unitate și forță”, mai spune lidera UE.

Russia’s public threats against our Baltic States are completely unacceptable.



Let there be no doubt.



A threat against one Member State is a threat against our entire Union.



Russia and Belarus bear direct responsibility for drones endangering the lives and security of people… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026

Scrisoare transmisă de eurodeputați

Declarațiile au venit, potrivit Euronews, ca reacție la o scrisoare transmisă miercuri de 15 eurodeputați din statele baltice, care au cerut președintei Comisiei Europene să condamne acțiunile Rusiei.

Scrisoarea arată că „provocările deschise, periculoase și amenințătoare ale Rusiei împotriva statelor baltice” au „ajuns la un punct critic”, iar eurodeputații solicită oprirea imediată a acestor acțiuni.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat miercuri la Varșovia că aceste incidente reprezintă o „provocare coordonată” și că „nu putem pretinde că nu se întâmplă nimic”.

Mark Rutte: Valul recent de incidente cu drone este consecința „invaziei nesăbuite, ilegale și la scară largă” a Rusiei în Ucraina

Aproximativ 20 de drone au intrat în spațiul aerian al Poloniei în septembrie anul trecut, într-un incident pe care Tusk l-a descris atunci drept o „amenințare directă”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că valul recent de incidente cu drone este consecința „invaziei nesăbuite, ilegale și la scară largă” a Rusiei în Ucraina din 2022 și a lăudat reacția rapidă a avioanelor de luptă ale Alianței.

„Exact pentru asta ne-am pregătit”, a spus Rutte.

Unele dintre drone au origine ucraineană, însă se crede că au fost deviate de Rusia deasupra spațiului aerian baltic pentru a crea haos.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat marți, după un incident cu drone în Letonia, că Rusia testează noi „forme” de presiune asupra țărilor de pe flancul estic, cu scopul de a „intimida populația din regiune”.

„Răspunsul nostru: creșterea suplimentară a cheltuielilor naționale pentru apărare; creșterea suplimentară a cheltuielilor naționale pentru apărare; creșterea suplimentară a sprijinului UE pentru flancul estic; sprijin mai puternic pentru Ucraina, astfel încât Ucraina să învingă”, a scris acesta pe platforma X.