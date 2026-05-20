Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE

UPDATE 3: Prima alertă generală într-un stat UE și NATO, de la începutul invaziei rusești în Ucraina

A fost prima alarmă într-o țară membră a UE și NATO de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, care a declanșat o alertă generală pentru populație - inclusiv președinte, prim-ministru și parlamentari, notează AFP, citat de sursa menționată anterior.

Liderii politici au fost conduși în buncăre în urma unei alerte cu drone anul trecut, dar nu și populația generală.

UPDATE 2: Drona, detectată la granița cu Belarus

Drona a fost detectată de forțele lituaniene la frontiera cu Belarus. Potrivit armatei din Lituania, „alerta de atac aerian în regiunea Vilnius a fost ridicată, iar statusul este acum ALB. Locuitorii își pot relua activitatea normală.

În regiunea Alytus rămâne în vigoare statusul GALBEN (atac posibil, dar care nu are loc în prezent, populația trebuie să identifice adăposturi)”, scrie presa lituaniană.

Alytus este un oraș din sudul Lituaniei, situat relativ aproape de granița cu Belarus și Polonia.

UPDATE: Alerta din Lituania a fost ridicată cu scurt timp în urmă

Alerta privind prezența dronei din Lituania a fost ridicată cu scurt timp în urmă, ministrul lituanian al Apărării spunând că drona a survolat Lentvaris, în apropiere de capitala Vilnius, înainte de a se deplasa într-o altă direcție, scrie The Guardian.

Vom reveni cu detalii de îndată ce autoritățile lituaniene vor oferi mai multe informații privind acest incident.

Știre inițială

Preşedintele şi prim-ministrul Lituaniei au fost evacuaţi miercuri în adăposturi, pe fondul unei alerte privind prezenţa unei drone. Şi membrii Seimasului, parlamentul lituanian, au fost conduşi într-un adăpost subteran, transmite AFP.

Armata lituaniană a îndemnat miercuri dimineaţă populaţia să se adăpostească în mai multe regiuni ale ţării. De asemenea, zborurile de pe Aeroportul Internaţional din Vilnius au fost suspendate.

Locuitorii capitalei, inclusiv un corespondent AFP, au primit în jurul orei 10:20 (07:20 GMT) un mesaj de alertă pe telefoanele mobile: „Alertă aeriană! Mergeţi imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveţi grijă de membrii familiei dumneavoastră şi aşteptaţi noi recomandări”, notează Agerpres.

Incidentul vine la doar o zi de la doborârea unei drone ucrainene de către un avion românesc de luptă din misiunea NATO în spațiul aerian estonian.