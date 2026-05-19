Ce i-a transmis Xi Jinping lui Trump despre Putin și războiul din Ucraina - surse FT

Președintele chinez Xi Jinping i-ar fi spus omologului său american, Donald Trump, în timpul discuțiilor de săptămâna trecută din cadrul vizitei liderului de la Washington în China, că președintele rus Vladimir Putin ar putea ajunge să regrete invadarea Ucrainei.

Xi Jinping, informații despre războiul din Ucraina

Potrivit mai multor persoane familiarizate cu evaluarea americană a summitului de săptămâna trecută de la Beijing, președintele chinez a făcut aceste comentarii în cadrul unor discuții ample care au atins și tema Ucrainei, iar Trump a sugerat ca cei trei lideri să coopereze împotriva Curții Penale Internaționale (CPI), potrivit Financial Times.

O sursă familiarizată cu întâlnirile lui Xi cu fostul președinte Joe Biden a spus că, deși discuțiile au fost „sincere și directe” în privința Rusiei și Ucrainei, Xi nu a oferit o evaluare personală a lui Putin și a războiului.

Vladimir Putin, vizită în China

Dezvăluirea vine în contextul în care Putin se pregătește să sosească în China marți pentru un summit cu Xi, la patru zile după ce liderul chinez l-a găzduit pe președintele american, la doar a doua lor întâlnire de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Putin a lansat invazia Ucrainei în februarie 2022, la trei săptămâni după o vizită în China, în care el și Xi au anunțat un parteneriat „fără limite”. Vizita sa de două zile din această săptămână are loc la 25 de ani după ce fostul președinte Jiang Zemin a semnat un tratat de prietenie sino-rus cu Putin.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii. De asemenea, și Casa Albă a refuzat să comenteze. Administrația Trump a publicat duminică un rezumat al summitului de la Beijing, dar acesta nu conținea nicio referire la discuțiile despre Putin sau războiul din Ucraina.

Sugestiile lui Donald Trump

În timpul summitului cu Xi, Trump a sugerat de asemenea că SUA, China și Rusia ar trebui să facă front comun împotriva CPI, afirmând că interesele lor sunt aliniate, potrivit surselor.

Casa Albă a refuzat să comenteze această afirmație despre CPI. Totuși, administrația Trump a exprimat anterior opoziție puternică față de CPI, pe care o acuză de politizare, abuz de putere și încălcarea suveranității naționale a SUA.

Rusia a intrat în al cincilea an de război cu Ucraina

Comentariul lui Xi despre Putin vine pe fondul unei stagnări a războiului Rusiei împotriva Ucrainei după patru ani, în special în contextul în care Kievul a devenit eficient în utilizarea dronelor pentru a ataca forțele și obiectivele rusești.

Administrația Biden a acuzat frecvent China că furnizează bunuri cu dublă utilizare Rusiei, ajutându-i campania militară împotriva Ucrainei. Administrația Trump a ridicat, de asemenea, îngrijorări, dar mai rar.

„Curajoșii ucraineni… au reinventat războiul într-un mod similar cu modul în care Primul Război Mondial a reinventat războiul pentru secolul XXI”, a spus Brendan Boyle, congresman din Philadelphia și lider al delegației democrate la Adunarea Parlamentară a NATO. „Războiul cu drone a devenit acum normă și revoluționează modul în care ducem război”, a mai spus el.

Ucraina a efectuat duminică atacuri cu drone asupra unor ținte din apropierea Moscovei, atacuri pe care președintele Volodimir Zelenski le-a descris ca fiind „pe deplin justificate”, după ce Rusia a lansat săptămâna trecută un atac aerian record asupra Kievului. Atacurile au avut loc după un armistițiu de trei zile negociat de Trump, care i-a permis lui Putin să organizeze parada anuală de Ziua Victoriei fără riscul atacurilor ucrainene cu drone.

