Proiectul care obligă ONG-urile să își declare donatorii a trecut de Senat

Au fost înregistrate 76 de voturi "pentru", 32 "împotrivă" şi patru abţineri, potrivit Agerpres.

"Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile au obligaţia să depună anual o declaraţie cu privire Ia toate veniturile şi sursele de finanţare ale acestora din anul anterior, indiferent de provenienţa lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice - pentru sume mai mari de 5.000 de lei, şi juridice. Declaraţia se depune la structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, odată cu situaţiile financiare anuale şi se publică într-o secţiune specială pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Publicarea se face cu protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice cu excepţia numelui. Nerespectarea obligaţiei atrage suspendarea de drept a activităţii persoanei juridice până la momentul conformării, dar nu mai mult de un an, după care aceasta este dizolvată de drept", stipulează propunerea legislativă.

Proiectul a stârnit dezbateri aprinse, senatoarea USR Simona Spătaru calificându-l drept "o execuţie prin dictat administrativ", "antiliberal" şi "antidemocratic".

"O propunere legislativă care nu are legătură cu transparenţa. Scopul ei real este intimidarea şi controlul total asupra societăţii civile. Sub pretextul corectitudinii fiscale, asociaţiile şi fundaţiile sunt obligate să depună anual la ANAF declaraţii detaliate cu toate sursele de finanţare, inclusiv identitatea donatorilor, persoane fizice pentru sume de până la 5.000 lei. Aceste date vor fi expuse public, direct pe site-ul ANAF. (...) Cine va mai risca în România să doneze unei asociaţii care critică puterea sau investighează corupţia ştiind că numele său va fi publicat pe listele ANAF? (...) Transparenţa este doar paravanul, în timp ce intimidarea este adevăratul scop. ONG-urile din România, dacă nu cunoaşteţi deja, au salvat vieţi în spitale, au făcut educaţie şi au gestionat crize umanitare exact acolo unde statul a eşuat. Şi care este răspunsul acestei majorităţi AUR- PSD? Să le trateze ca pe nişte entităţi suspecte", a afirmat Spătaru.

Senatorul PNL Cristian Niculescu-Ţâgârlaş a argumentat votul împotriva proiectului prin faptul că "ONG-urile trebuie tratate ca o persoană fizică sau juridică de drept privat".

"Trebuie să le protejezi caracterul privat al finanţărilor, pentru că asta le oferă independenţa de mişcare şi de acţiune. (...) Dreptul european protejează viaţa privată şi trebuie să o protejeze în continuare contra abuzurilor posibile. (...) Cred că este incorect (...) să-i susţinem pe cei care vor să pună presiune pe ONG-uri", a explicat Ţâgârlaş.

Senatorul Istvan Tsanadi a precizat că şi votul UDMR este împotrivă pentru că proiectul ar accentua "birocraţia" printr-o nouă declaraţie.

"Transparenţa nu înseamnă că fiecare cetăţean trebuie să cunoască ce, când, unde şi cât. Transparenţa există şi în ziua de azi. Asociaţiile, fundaţiile au obligaţie anuală să depună raport, acolo unde sunt evidenţiate absolut toate veniturile şi cheltuielile. Astfel, în opinia noastră, această propunere devine inoportună şi inutilă", a punctat senatorul UDMR.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a replicat: "Problema este foarte simplă. Chiar nu vreţi să aflaţi cine finanţează procesele împotriva hidrocentralei Răstoliţa? Cine finanţează procesele împotriva hidrocentralelor de pe Jiu? Şi cine a finanţat procesul pentru oprirea Carierei de la Roşia, cea mai mare carieră de lignit. (...) Haideţi să vedem cine finanţează asemenea procese, cine are interes să nu avem hidrocentrale în România, cine are interes să oprim carierele de lignit din România. Despre asta este proiectul ăsta".

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.