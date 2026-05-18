Bărbat rănit grav de un tigru care a evadat dintr-o proprietate privată. Polițiștii, nevoiți să împuște animalul

Organizaţia pentru drepturile animalelor PETA a solicitat duminică adoptarea unor reguli mai stricte cu privire la deţinerea animalelor sălbatice periculoase, după ce un tigru a scăpat dintr-un spaţiu privat situat în apropiere de Leipzig, în estul Germaniei, rănind grav un bărbat în vârstă de 73 de ani, transmite agenţia DPA. Poliţia a intervenit şi a împuşcat animalul.

„Guvernul federal trebuie să ia în sfârşit măsuri”, a declarat pentru DPA Peter Höfgen, consilier specializat în animale sălbatice în cadrul PETA.

Incidentul a demonstrat că deţinerea animalelor sălbatice periculoase pe o proprietate privată sau în centre mobile nu este suficient de sigură, a spus Höfgen. El a adăugat că deţinerea tigrilor şi a leilor de către persoane private continuă să fie legală în mai multe landuri germane.

Tigrul, împușcat mortal de polițiști

Un tigru a evadat duminică dintr-o incintă privată din Schkeuditz, la periferia oraşului Leipzig. Poliţia a împuşcat animalul lângă o zonă cu grădini comunitare. Autorităţile au declarat ulterior că nu mai exista niciun pericol pentru public.

Potrivit PETA, un dresor de tigri creşte feline mari în incinta situată în cartierul Dölzig din oraşul Schkeuditz. El ar mai deţine opt tigri. Dresorul nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea DPA.

Höfgen a declarat că animalele trebuiau să fi fost deja confiscate. El a precizat că PETA a alertat în repetate rânduri biroul veterinar din Nordsachsen, încă din 2019, cu privire la "condiţiile inadecvate", conform descrierii grupului, în care sunt ţinute aceste animale, cum ar fi ţarcuri prea mici şi nesigure, dar şi la presupuse încălcări ale bunăstării animalelor.

PETA a declarat, de asemenea, că un sanctuar se oferise anterior să preia aceste animale, notează Agerpres.

