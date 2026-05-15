Sfinxul și Babele, disputa continuă între județe: Prahova răspunde după ce Dâmbovița a strigat victorie: „Au fost şi sunt ai oraşului Buşteni”

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la situaţia juridică a megaliţilor 'Sfinxul' şi 'Babele', precum şi interpretările eronate apărute în urma hotărârilor judecătoreşti pronunţate în litigiile dintre Oraşul Buşteni şi UAT Comuna Moroeni, considerăm că se impun următoarele precizări: megaliţii 'Sfinxul' şi 'Babele' au fost şi sunt ai Oraşului Buşteni, indiferent de rezultatul litigiilor avute cu UAT Comuna Moroeni. (...) În concluzie, în niciunul dintre aceste litigii nu s-a negat proprietatea Oraşului Buşteni asupra monumentelor "Sfinxul" şi "Babele", care au fost şi sunt proprietatea Buşteniului, prin Hotărâre de Guvern, ci doar s-a stabilit limita teritorială dintre comuna Moroeni şi Oraşul Buşteni”, se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Primăriei Buşteni.

Acte administrative și temeiuri invocate

Primăria precizează că statutul de proprietate al celor două formațiuni este susținut de hotărâri de guvern și decizii ale consiliului local, care nu au fost contestate și care se află în circuitul civil. Instituția afirmă că aceste documente confirmă apartenența lor la domeniul public al orașului Bușteni.

Disputele juridice au vizat, potrivit Primăriei Bușteni, exclusiv terenul aflat sub megaliți. Instanțele au stabilit definitiv apartenența administrativ-teritorială a acestuia.

„În Dosarul nr.4994/120/2015* au fost pronunţate, în timpul mandatului domnului Corbu Mircea Laurenţiu (fostul primar al oraşului Buşteni - n.r.), Sentinţa civilă nr. 1639/25.11.2021 a Tribunalului Vâlcea şi Decizia civilă nr. 833/28.09.2022 a Curţii de Apel Piteşti (...). În urma acestor hotărâri judecătoreşti, limita teritorială dintre cele două unităţi administrativ-teritoriale a fost stabilită definitiv, iar terenul de sub megaliţi a intrat în proprietatea Comunei Moroeni, fără ca proprietatea asupra acestora să fie vreodată pusă la îndoială în cadrul vreunui litigiu, proprietate care este în continuare a Oraşului Buşteni. Ca urmare a eşecului juridic de stabilire a proprietăţii în favoarea oraşului Buşteni, sub conducerea domnului Corbu Laurenţiu Mircea, Oraşul Buşteni deschide un nou litigiu, care a făcut obiectul Dosarului nr. 1000/120/2023, în care a solicitat să se constate nulitatea absolută a actului de delimitare teritorială dintre cele 2 unităţi administrativ-teritoriale, iar prin Sentinţa civilă nr. 654/28.11.2025, Tribunalul Dâmboviţa respinge această cerere de chemare în judecată ca fiind tardiv formulată, ca inadmisibilă şi ca lipsită de interes. Această sentinţă a rămas definitivă prin Decizia civilă nr. 655/14.05.2026, pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti. Aşadar, în cadrul acestui ultim litigiu, deschis în anul 2023, de către Oraşul Buşteni, prin domnul Corbu Laurenţiu Mircea, instanţa nici măcar nu a discutat fondul problemei semnalate, în condiţiile în care cererea de chemare în judecată a fost tardiv formulată!”

Reacția Consiliului Județean Dâmbovița

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a afirmat că decizia instanței confirmă apartenența zonei la județul Dâmbovița și închide un litigiu de lungă durată.

„Recursul formulat în procesul privind apartenenţa administrativ-teritorială a zonei Babele - Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată şi confirmă ceea ce dâmboviţenii au ştiut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea judeţului Dâmboviţa. Instanţele au stabilit definitiv că terenul de 4 hectare şi monumentele naturale Babele şi Sfinxul se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa, iar pretenţiile formulate de UAT Buşteni au fost respinse”, a scris, pe Facebook, Corneliu Ştefan.