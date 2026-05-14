Guvernul dă liber la creșteri salariale și angajări pentru zeci de companii de stat. Ioana Dogioiu, precizări

Guvernul a aprobat astăzi, potrivit informațiilor Profit.ro, un set de măsuri care permite mai multor companii aflate în subordinea autorităților locale să majoreze salariile în funcție de inflație și să ocupe posturile vacante. Decizia vizează 47 de societăți și a fost adoptată printr-un memorandum inițiat de Ministerul Dezvoltării.

Chiar și în cazul companiilor de stat care îndeplinesc anumite criterii financiare, orice majorare salarială sau angajare rămâne condiționată de aprobarea Executivului. Măsura vine în contextul politicilor de austeritate aplicate în 2025 și 2026, ani în care pensiile și salariile din sectorul bugetar au fost înghețate pentru al doilea an consecutiv.

În paralel, Guvernul menține controlul strict asupra politicilor de personal din regiile și companiile de stat, unde angajările și creșterile salariale pot fi făcute doar cu avizul Executivului și în condiții bine stabilite. Pe acest subiect au fost oferite clarificări suplimentare și de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

"Vorbim doar de companii care au activitate foarte bună"

"Guvernul a aprobat aceste majorări salariale și nu este vorba numai despre majorări salariale. O să vă explic exact despre ce este vorba. Este vorba despre 47 de companii din subordinea unităților administrativ teritoriale, în principal ar fi vorba despre apă canal, salubritate, transport, companii pentru care memorandumul a adoptat o serie de măsuri. Ca să fie foarte clar, e vorba despre 47 de companii care sunt pe profit. Nu discutăm despre comapnii care au pierderi. Vorbim doar de companii care au activitate foarte bună. Pentru ele guvernul a acceptat ca din propriul lor buget de venituri și cheltuieli să fie inclusă o majorare salarială cu rata inflației, pentru salariați, și de asemenea s-a acceptat ocuparea unor posturi vacante. Unele dintre ele nu mai puteau funcționa, având în vedere că plecaseră foarte mulți angajați. Totodată, s-a acceptat crearea unor posturi noi atunci când apăreau activități suplimentare. De exemplu, dacă ai cumpărat autobuze îți trebuie șoferi. Dacă nu angajezi șoferi, degeaba ai cumpărat autobuze. Vă dau doar un exemplu.

Deci, atunci când au apărut activități noi în cadrul companiilor respective, toate pe profit, repet, ele își vor putea angaja oameni pe acele posturi. Dacă au mari probleme cu posturile vacante se aprobă ocuparea de posturi. Guvernul a acceptat ca aceste companii să-și acorde, din propriul lor buget de venituri și cheltuieli, toate pe profit, să acorde 6,5% pentru salariați, rata inflației. Nu vă pot spune exact din ce județe sunt, dar le veți vedea când va fi publicat memorandumul. Sunt 43 de operatori pentru care s-au acceptat majorările acestea salariale în valoare totală de 83,1 milioane de lei; 66,4 milioane de lei pentru posturile vacante la 33 de operatori și 18,3 milioane de lei cheltuieli aferente pentru posturi total noi înființate. Pentru 43 de operatori s-au acordat majorări. Pentru 47 s-a decis în total, numai că unii nu au cerut și majorări. Unii au cerut doar posturi", a explicat Ioana Ene Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului României.

