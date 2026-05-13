Sorin Grindeanu: Regretăm că nu am oprit mai devreme acest management prost. Avem inflație mai mare decât în Ucraina

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a reacționat după anunțul INS și a transmis că România se află într-o criză economică. Acesta a criticat Guvernul Bolojan și a susținut că nivelul inflației este mai mare decât în Ucraina.

„România astăzi este în criză economică. Premierul Bolojan a dus România pe locul 2 în Uniunea Europeană la scădere economică.

În plus, avem inflație mai mare decât în Ucraina. Pe primul trimestru al acestui an, inflația este mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război de patru ani.

Vă rog să vă gândiți că nici în pandemie, și vă rog să verificați în spate, situația, din punct de vedere economic, nu a fost atât de gravă și nici măcar în criza financiară din 2009-2010”, a spus Sorin Grindeanu.

„Regretăm că nu am oprit mai devreme acest management prost”

Sorin Grindeanu a declarat că PSD regretă că nu a intervenit mai devreme împotriva „managementului prost” al Guvernului.

„Am discutat cu colegii în Biroul Permanent Național, văzând aceste cifre, și regretăm că nu am fost fermi mai devreme și că nu am oprit mai devreme acest management prost, astfel încât dezastrul la care asistăm astăzi să nu aibă această amploare.

Pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS-ul astăzi, prin ceea ce ne-a arătat ca date care nu pot fi contestate, dar da, a fost demis de 281 de parlamentari - un record în istoria României”, a spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai declarat că regretă că nu și-a dat seama mai devreme de efectele guvernării lui Ilie Bolojan.

„Nu mi-am dat seama la ce dezastru ne duce Ilie Bolojan. Ăsta e un regret al meu și al colegilor mei pentru care îmi cer scuze românilor”, a spus Sorin Grindeanu.

