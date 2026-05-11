Cine este pacientul „zero” al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius. Leo călătorea alături de soția sa

Călătoria de vis a ornitologului Leo Schilperoord s-a transformat într-un adevărat coșmar după ce, în timpul croazierei la bordul navei MV Hondius, olandezul s-a infectat cu hantavirus, boală care i-a fost fatală. Potrivit celor mai recente informații, el ar fi pacientul „zero” al focarului de hantavirus care a lovit nava în ultimele săptămâni.
Și soția sa, alături de care era în vacanță, a cedat virusului două săptămâni mai târziu, potrivit madame.lefigaro.
Ornitologii Leo și Mirjam Schilperoord se întorceau dintr-o călătorie în Argentina, unde studiaseră fauna locală. Potrivit AFP, bărbatul în vârstă de 70 de ani a murit primul. El a fost identificat ca fiind presupusul pacient „zero” al focarului de hantavirus care a lovit nava de croazieră.
Leo s-a îmbolnăvit la bord și a prezentat simptome compatibile cu infecția - probleme respiratorii, febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree, înainte de a muri pe 11 aprilie. Corpul său a fost debarcat de urgență în Saint Helena, un teritoriu britanic din Atlanticul de Sud.
Soția sa, în vârstă de 69 de ani, care inițial se afla într-o stare bună de sănătate, îl însoțise în timpul acestei escale. Însă, la întoarcere, a început și ea să prezinte simptome, acuzând dureri și stări de vomă. A fost evacuată în Africa de Sud, unde a murit două săptămâni mai târziu, într-un spital din Johannesburg.
Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe olandez a confirmat moartea cuplului olandez la bordul navei de croazieră MV Hondius, operată de compania de transport maritim Oceanwide Expeditions.
Amintim că Oceanwide Expeditions a invocat o „situație medicală gravă” la bordul navei, care naviga din Ushuaia, Argentina, spre Capul Verde. Nava a fost lovită de un val de infecții cu hantavirus, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, un virus transmis adesea de rozătoare. Miercuri, 6 mai, ministrul sud-african al Sănătății a specificat că tulpina virusului detectată la unul dintre pasagerii de croazieră evacuați în Africa de Sud este tulpina andină, care se transmite de la om la om.
Nava, care a plecat pe 20 martie, urma să facă ultima escală în aceeași zi. Cazul a alertat întreaga lume: pe lângă cuplul olandez, un alt pasager aflat la bord, cetățean britanic, a murit din cauza infecției, iar printre cei cinci cetățeni francezi repatriați duminică, 10 mai, unul dintre ei a prezentat „simptome în avion”.
