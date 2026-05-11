DCNews Stiri Cine este pacientul „zero” al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius. Leo călătorea alături de soția sa
Data publicării: 11 Mai 2026

Cine este pacientul „zero” al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius. Leo călătorea alături de soția sa
Autor: Iulia Horovei

Leo Schilperoord hantavirus Ornitologul olandez Leo Schilperoord, considerat primul pacient de pe nava de croazieră infectat cu hantavirus. Sursa foto: Leo Schilperoord, Facebook

O călătorie de vis s-a transformat într-o tragedie pentru ornitologul olandez Leo Schilperoord, considerat pacientul „zero” al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius, și pentru soția sa, Mirjam, care au murit în urma infectării cu acest virus.

Călătoria de vis a ornitologului Leo Schilperoord s-a transformat într-un adevărat coșmar după ce, în timpul croazierei la bordul navei MV Hondius, olandezul s-a infectat cu hantavirus, boală care i-a fost fatală. Potrivit celor mai recente informații, el ar fi pacientul „zero” al focarului de hantavirus care a lovit nava în ultimele săptămâni.

Și soția sa, alături de care era în vacanță, a cedat virusului două săptămâni mai târziu, potrivit madame.lefigaro.

Primele simptome ale lui Leo Schilperoord la bordul navei

Ornitologii Leo și Mirjam Schilperoord se întorceau dintr-o călătorie în Argentina, unde studiaseră fauna locală. Potrivit AFP, bărbatul în vârstă de 70 de ani a murit primul. El a fost identificat ca fiind presupusul pacient „zero” al focarului de hantavirus care a lovit nava de croazieră.

Leo s-a îmbolnăvit la bord și a prezentat simptome compatibile cu infecția - probleme respiratorii, febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree, înainte de a muri pe 11 aprilie. Corpul său a fost debarcat de urgență în Saint Helena, un teritoriu britanic din Atlanticul de Sud.

Soția sa, în vârstă de 69 de ani, care inițial se afla într-o stare bună de sănătate, îl însoțise în timpul acestei escale. Însă, la întoarcere, a început și ea să prezinte simptome, acuzând dureri și stări de vomă. A fost evacuată în Africa de Sud, unde a murit două săptămâni mai târziu, într-un spital din Johannesburg.

Hantavirus și focarul de pe nava de croazieră

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe olandez a confirmat moartea cuplului olandez la bordul navei de croazieră MV Hondius, operată de compania de transport maritim Oceanwide Expeditions.

Amintim că Oceanwide Expeditions a invocat o „situație medicală gravă” la bordul navei, care naviga din Ushuaia, Argentina, spre Capul Verde. Nava a fost lovită de un val de infecții cu hantavirus, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, un virus transmis adesea de rozătoare. Miercuri, 6 mai, ministrul sud-african al Sănătății a specificat că tulpina virusului detectată la unul dintre pasagerii de croazieră evacuați în Africa de Sud este tulpina andină, care se transmite de la om la om.

Nava, care a plecat pe 20 martie, urma să facă ultima escală în aceeași zi. Cazul a alertat întreaga lume: pe lângă cuplul olandez, un alt pasager aflat la bord, cetățean britanic, a murit din cauza infecției, iar printre cei cinci cetățeni francezi repatriați duminică, 10 mai, unul dintre ei a prezentat „simptome în avion”.

