DCNews Stiri Cele mai multe şi mai grave accidente din România, în lunile călduroase. Explicaţia lui Titi Aur
Data publicării: 09 Mai 2026

EXCLUSIV Cele mai multe şi mai grave accidente din România, în lunile călduroase. Explicaţia lui Titi Aur
Autor: Florin Răvdan

Accident în lanț Accidente | Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Titi Aur a explicat de ce, în România, numărul accidentelor auto creşte simţitor în lunile călduroase.

Conform unui studiu, în lunile călduroase creşte numărul de daune auto în România. Titi Aur spune că şi numărul accidentelor auto grave creşte în această perioadă, şi a explicat de ce. 

"Se fac şi studii, sunt tot felul de analize. Ce se întâmplă? Vara apar care câteva lucruri care duc la o creştere a numărului de accidente, dar şi la accidente foarte grave. Foarte mulţi sunt tentaţi să spună că, pe măsură ce vremea se răceşte şi e mai frig, mai urât afară, sunt accidente mai grave. Ei bine, nu! Cu cât e zăpada mai mare, cu atât numărul accidentelor grave scade. Da, sunt mai multe, dar nu mai grave. 

Accidentele foarte grave apar când e soare, când e asfaltul uscat, când şoferul are vizibilitate. Atunci ai curaj, te simţi în siguranţă. Şi mai ales dacă se circulă mult timp în condiţii foarte bune de trafic. Atunci, imediat cum apare o ploaie şi scade aderenţa, sau dacă nu apare ploaia, dar după o perioadă mai lungă de circulat în condiţii bune, apar accidentele. Pentru că şoferii prind încredere, merg mai tare, se strecoară la limită, depăşesc. Pentru că maşina face tot ce ar trebui să facă, ascultă de şoferi. Şi atunci, vine curajul care nu este acoperit şi de experienţă, sau de gestionarea corectă şi eficientă a maşinii", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

CITEŞTE ŞI Între reguli neclare și improvizație. De ce se tem mulţi şoferi de traficul din Bucureşti

Cine este şofer profesionist

 Expertul a subliniat, de asemenea, şi cine sunt şoferii profesionişti, în opinia instructorilor de conducere defensivă. 

"Vara se circulă mai mult, dar şi mai lung. Şi vara pleacă la drumuri lungi şi şoferii non-profesionişti. În opinia noastră, a celor din conducerea defensivă, şoferii profesionişti nu sunt cei de TIR sau cei care conduc maşina de pâine. Sunt cei care conduc zi de zi. Şi o femeie care e casnică, dar îşi duce copilul la şcoală zilnic, e şofer profesionist, din punctul nostru de vedere. Dar, normal, sunt unii mai profesionişti decât profesioniştii, ca să spunem aşa, în sensul că fac navete lungi, umblă mult, fac distribuţie, etc. Ei, vara, chiar şi şoferii care circulă mai puţin în general pleacă la drumuri lungi. Apare oboseala deplasării! Şi atunci, creşte numărul de accidente. Şi atunci, în fiecare an, în iunie, iulie, august, creşte numărul de daune mari, accidente grave, creşte şi numărul de morţi şi răniţi", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

