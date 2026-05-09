Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani. L-ai cunoscut în telenovelele românești „Numai iubirea”, „Secretul Mariei” și alte producții celebre

Actorul Ioan Isaiu, cunoscut pentru activitatea sa din teatru, televiziune și seriale românești, a murit sâmbătă, la vârsta de 56 de ani. În luna august ar fi împlinit 57 de ani.

Cluj24 a anunțat că artistul ar fi suferit un infarct în timpul unor filmări, iar încercările medicilor de a-l salva nu au avut succes.

Ioan Isaiu a fost unul cei mai emblematici actori ai genului telenovelei din România, devenind o prezență constantă pe micile ecrane odată cu epoca de aur a producțiilor MediaPro Pictures și Acasă TV. Acesta a debutat cu rolul principal din „Numai iubirea” (2004), prima telenovelă românească, unde l-a interpretat pe arhitectul Dan Vutcă, succesul continuând cu roluri memorabile în „Lacrimi de iubire” și „Iubire ca în filme”.

Actorul a jucat și în producții cu o tematică mai complexă, precum „Aniela”, prima telenovelă românească de epocă sau în serialul „Îngerașii”, revenind ulterior în atenția publicului în producții mai recente precum „Iubiri secrete” sau serialul „Lia – Soția soțului meu”.