Subcategorii în Stiri

Conferința Future Ready, un dialog despre competențele esențiale la început de carieră
Data publicării: 08 Mai 2026

Conferința Future Ready, un dialog despre competențele esențiale la început de carieră
Autor: Editor Team

Imagine de la Conferința Future Ready

Conferința Future Ready a avut loc în 7 mai și a reunit 130 de participanți aflați la început de carieră și specialiști din mediul de business.

Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, Philip Morris România, a vorbit în deschiderea evenimentului despre importanța unei mentalități axate pe creștere, iar Carmina Fuste, director general, Philip Morris România, a subliniat rolul unei misiuni personale și a autocunoașterii în parcursul profesional.

Cornel Amariei, CEO și fondator .lumen, DOC, artist, Andrei Costescu, expert în tehnologie, și Armina Dobrică, co-fondator Rookeyz, au fost invitații speciali și au discutat cu participanții despre competențele viitorului și tranziția de la viața academică la piața muncii.

Concepută ca un eveniment relevant într-un context profesional tot mai dinamic, conferința Future Ready a adus în prim-plan teme precum creativitatea, impactul inteligenței artificiale asupra modului de lucru, adaptabilitatea și colaborarea, dar și subiecte concrete legate de primele interacțiuni cu angajatorii.

Audiența a fost alcătuită din studenți și absolvenți dornici să înțeleagă ce aptitudini profesionale sunt importante pe piața actuală a muncii și cum pot lua decizii informate în ceea ce privește începutul lor de carieră. Conferința a fost organizată de Philip Morris România, ca parte a inițiativelor sale de dialog educațional.

Directorul Philip Morris România: Viitorul muncii nu mai este un concept abstract, ci o realitate care se întâmplă acum

„Viitorul muncii nu mai este un concept abstract, ci o realitate care se întâmplă acum. Prin Future Ready, ne-am dorit să contribuim activ la pregătirea unei generații care înțelege schimbarea, este curioasă și are curajul să își construiască propriul parcurs profesional. Investiția în dezvoltarea competențelor și în dialogul deschis cu tinerii aflați la început de carieră este una dintre cele mai valoroase contribuții pe care o companie o poate aduce în comunitatea în care activează”, a declarat Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, Philip Morris România.

Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, Philip Morris România

Agenda Future Ready a inclus sesiuni de tip keynote și paneluri de discuție cu profesioniști din diverse arii ale businessului, care au abordat modul în care se transformă rolurile profesionale, așteptările reciproce dintr-un proces de recrutare și importanța construirii unui parcurs profesional relevant, dincolo de primele titluri sau experiențe din CV. Componenta practică a fost susținută de sesiuni interactive și de networking, create pentru a încuraja dialogul direct și schimbul real de perspective.

Evenimentul a pus accent și pe importanța clarității în începutul de carieră

Dincolo de discuțiile despre trenduri și competențe emergente, evenimentul a pus accent pe importanța clarității în începutul de carieră și pe rolul organizațiilor în susținerea dezvoltării oamenilor pe termen lung.

„Pentru persoanele aflate la început de carieră, tranziția de la mediul academic la piața muncii poate fi provocatoare. Acestea au nevoie de inspirație, dar și de claritate, să știe care sunt așteptările reale ale angajatorilor, cum se construiește un parcurs profesional sustenabil și cât de important este să îți dezvolți competențe care rămân relevante pe termen lung. Asta am încercat să le oferim prin această conferință.”, a mai declarat Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, Philip Morris România.

Conferința Future Ready face parte din demersurile Philip Morris România de a susține dezvoltarea ecosistemului local de talente și de a crea punți autentice între profesioniști aflați la început de drum și mediul de business, într-un cadru care promovează învățarea, deschiderea și gândirea pe termen lung.

Philip Morris România
Gerasimos Contoguris
cariera
business
