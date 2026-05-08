Descoperire majoră în lupta cu rujeola. Cercetătorii au identificat anticorpi umani care pot bloca virusul înainte și după infectare

Descoperirea ar putea deschide drumul către dezvoltarea primului tratament dedicat rujeolei, într-un context în care tot mai multe state se confruntă cu scăderea ratelor de vaccinare și cu reapariția focarelor.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista Cell Host & Microbe și au fost prezentate de Erica Ollmann Saphire, coordonatoarea cercetării de la La Jolla Institute for Immunology, informează Agerpres.

Anticorpii care pot opri virusul înainte să invadeze organismul

Potrivit cercetătorilor, anticorpii identificați se fixează pe zone importante ale virusului rujeolei și îi blochează capacitatea de a pătrunde în celulele umane. Coordonatoarea studiului a explicat că efectul acestora ar putea fi dublu, atât preventiv, cât și terapeutic:

„Aceşti anticorpi acţionează ca o profilaxie pentru a proteja împotriva infecţiei iniţiale şi acţionează după expunerea la virus ca tratament pentru combaterea infectării cu rujeolă”.

Această posibilitate este considerată importantă mai ales pentru persoanele vulnerabile, care nu pot beneficia complet de protecția vaccinării.

Cum au reușit cercetătorii să descopere mecanismul de apărare

Oamenii de știință au folosit o tehnologie avansată de imagistică, microscopie crioelectronică, pentru a observa modul în care anticorpii se atașează de virus. Studiile anterioare au permis identificarea punctelor vulnerabile ale virusului rujeolei, adică zonele unde acesta poate fi atacat și neutralizat de sistemul imunitar.

În noua cercetare, specialiștii au analizat sângele unei femei vaccinate împotriva rujeolei în urmă cu mulți ani. În probele recoltate au găsit anticorpi care se leagă de două componente esențiale ale virusului.

Este vorba despre proteina de fuziune a rujeolei și despre o proteină de atașare numită „H”, ambele având un rol important în procesul de infectare.

Rezultatele care au atras atenția comunității medicale

În cadrul experimentelor, cercetătorii au administrat anticorpii într-un model de infecție la rozătoare. Efectele au fost considerate semnificative.

Potrivit raportului, încărcătura virală a scăzut de 500 de ori atât atunci când anticorpii au fost administrați înainte de contactul cu virusul, cât și în primele 24 până la 48 de ore după infectare.

Mai mult, un anticorp denumit 3A12 a reușit să reducă virusul circulant până la un nivel nedetectabil. Aceste rezultate îi fac pe cercetători să creadă că tratamentele bazate pe anticorpi ar putea deveni o soluție reală în combaterea rujeolei.

Ar putea apărea primul tratament dedicat rujeolei

Noile imagini 3D obținute în timpul studiului le oferă cercetătorilor informațiile necesare pentru dezvoltarea unui tratament țintit împotriva virusului. Specialiștii spun că terapia ar putea fi folosită atât înainte de expunere, pentru prevenție, cât și după contactul cu virusul.

„Anticorpii împotriva virusului rujeolei ar fi deosebit de utili la persoanele imunocompromise şi la cele care nu sunt complet vaccinate, inclusiv la copiii mici prea mici pentru a fi vaccinaţi”, au scris cercetătorii.

Aceștia atrag atenția că multe persoane vulnerabile depind în prezent exclusiv de protecția colectivă.

„Aceste populaţii nu au în prezent alte opţiuni decât să se bazeze pe imunitatea de turmă”, au explicat cercetătorii.

Rujeola revine în forță pe fondul scăderii vaccinării

Descoperirea vine într un moment sensibil pentru sănătatea publică. În mai multe țări, inclusiv în Statele Unite, autoritățile sanitare au raportat creșteri importante ale numărului de cazuri de rujeolă.

Potrivit Reuters, scepticismul față de vaccinuri și răspândirea informațiilor false au contribuit la scăderea ratelor de vaccinare sub pragul necesar pentru menținerea imunității colective. Specialiștii avertizează că rujeola rămâne una dintre cele mai contagioase infecții virale și se poate răspândi rapid în comunitățile cu acoperire vaccinală scăzută.

În acest context, dezvoltarea unor tratamente bazate pe anticorpi ar putea deveni un instrument important pentru limitarea cazurilor severe și protejarea persoanelor cu risc ridicat.