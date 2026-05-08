Ordonanța pentru terenurile agricole și proiectele verzi, blocată după căderea Guvernului. Executivul nu mai poate publica actul în Monitorul Oficial

Blocajul a apărut după ce Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ, în contextul în care Guvernul a fost deja demis de Parlament.

Guvernul confirmă că ordonanța nu intră în vigoare

Executivul a transmis vineri că proiectul de ordonanță de urgență privind modificarea Legii nr. 268/2001 și a altor acte normative nu poate merge mai departe în actuala situație politică.

Documentul viza schimbări importante privind terenurile agricole aflate în proprietatea statului, dar și reguli pentru investițiile din energie regenerabilă.

Potrivit comunicatului transmis de Guvern, actul normativ nu va fi publicat în Monitorul Oficial și nu va produce efecte deocamdată.

„El va trebui repus pe agenda şedinţei Guvernului, atunci când Executivul va avea din nou competenţa de a adopta acest tip de acte normative”, se arată în comunicat.

Miza uriașă din spatele ordonanței. Investiții în energie și reguli noi pentru investitori

Executivul susține că proiectul urmărea să creeze condiții mai clare pentru dezvoltarea investițiilor în energie regenerabilă și pentru accesul în sistemul energetic.

Autoritățile spun că noile reguli aveau rolul de a limita speculațiile legate de obținerea avizelor tehnice de racordare, cunoscute drept ATR.

Guvernul explică faptul că proiectul introducea garanții financiare pentru investitori.

„Prin noile reglementări se instituia o garanţie de 30 de euro per kilowatt instalat, care ar fi trebuit constituită la momentul solicitării Autorizaţiei de Înfiinţare, drept o condiţie pentru obţinerea ei”.

Ce obligații noi ar fi avut investitorii

Potrivit proiectului, garanția financiară urma să fie aplicată și proiectelor care aveau deja autorizații emise, în anumite condiții.

„Pentru Autorizaţiile de Înfiinţare care sunt deja emise în acest moment, garanţia de 30 de euro per kilowatt instalat ar fi trebuit constituită dacă beneficiarul nu finaliza investiţia în termenul de valabilitate şi solicita prelungirea Autorizaţiei de Înfiinţare”.

Executivul precizează că modificările vizau completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012.

Guvernul susține că măsura ar fi descurajat blocarea artificială a capacităților de racordare și ar fi favorizat proiectele considerate serioase și pregătite pentru implementare.

O altă modificare importantă viza industria europeană de apărare

În același proiect de ordonanță erau incluse și modificări referitoare la aplicarea regulamentului european SAFE, instrument destinat consolidării industriei de apărare la nivel european.

Potrivit Executivului, schimbările urmăreau adaptarea legislației românești la prevederile europene.

Documentul făcea referire la OUG 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE 2025/1.106 al Consiliului.

Executivul explică și de ce a încercat să adopte rapid ordonanța înainte de moțiunea de cenzură.

„Completările aduse ordonanţei de urgentă au fost motivate de importanţa şi urgenţa reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca, în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva executivului, acesta să nu mai poate emite ordonanţe de urgenţă pe perioada interimatului”, conform comunicatului citat de Agerpres.