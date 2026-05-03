DCNews Politica Guvern Moţiunea de cenzură, negocieri om cu om. Liberalii ar mai avea nevoie de 5-10 voturi pentru ca Guvernul să reziste
Data actualizării: 20:03 03 Mai 2026 | Data publicării: 20:15 03 Mai 2026

BREAKING NEWS Moţiunea de cenzură, negocieri om cu om. Liberalii ar mai avea nevoie de 5-10 voturi pentru ca Guvernul să reziste
Autor: Giorgi Ichim

Premierul Ilie Bolojan si primarul Ciprian Ciucu Inquam Photos / Codrin Unici / Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut dezvăluiri despre moțiunea de cenzură.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că votul pe moțiunea de cenzură se joacă până în ultimul moment, iar diferența ar putea fi de doar câteva voturi.

Ciprian Ciucu susține că, din informațiile pe care le are, ar mai lipsi între 5 și 10 voturi pentru ca moțiunea să nu treacă, dar precizează că nu a participat direct la negocieri, nefiind parlamentar și fiind implicat în activitatea de la Primăria Capitalei.

"În acest moment se joacă și cred că lipsesc vreo 5 - 10 voturi ca să nu treacă", a declarat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, care a continuat spunând că "nu pot să vă zic cu siguranță pentru că eu, personal, nu am participat la nicio discuție, nefiind în Parlament, fiind ocupat cu Primăria".

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, din cei 254 de semnatari, Între 11 şi 16 parlamentari care au semnat moţiunea ar fi fost de acord să nu o voteze.

"Există și posibilitatea să vedem și-n alte părți, adică de ambele părți, să vedem trădări.

Nu e vorba de a trăda aici, e un vot de conștiință, nu le oferim posturi, bani sau contracte. Le oferim demnitate", a declarat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Din informaţiile DC NEWS, conducerea PSD va avea o şedinţă luni, în jurul orei 15:00, pentru a stabili strategia pentru votul la moţiune. Astfel, ar urma să se decidă dacă se va vota cu bilele la vedere sau dacă votul parlamentarilor va fi secret. 

CITEŞTE ŞI PSD, pe urma social-democraţilor din Bulgaria? Totul depinde de "jocul" din criza politică

Parlamentarii PNL, USR şi UDMR ar putea fi prezenţi în sală, pentru asigurarea cvorumului de şedinţă, dar să nu voteze, lucru care elimină eventuale trădări. Grupul minorităţilor naţionale nu a luat nicio decizie în acest sens, dar nici nu a existat vreun parlamentar din grupul minorităţilor care să fi semnat moţiunea de cenzură. Lista semnatarilor este disponibilă pe site-ul Camerei Deputaţilor. 

Nici AUR nu a anunţat vreo decizie în ceea ce priveşte modalitatea de vot la moţiunea de cenzură. 

