Grindeanu îi răspunde lui Bolojan, după ce premierul l-a acuzat că a mințit. Ce spune despre suspendarea președintelui Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan a criticat aseară o posibilă apropiere între PSD și AUR, în contextul moțiunii de cenzură. „Când a fost la Bruxelles, PSD a spus că nu va face colaborare cu AUR, demonizând acest partid. Acum vedem că sunt acțiuni de colaborare politică pentru moțiune. În condițiile în care aceasta este atitudinea, se pune problema ce vor să facă mai departe”, a spus Ilie Bolojan.

„Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu numai despre guvernare, ci și despre colaborarea cu AUR”, a mai declarat premierul.

Sorin Grindeanu: Mă interesează să înlătur minciunile spuse de premier. Noi am făcut moțiune ca să-l schimbăm pe el, nu pe președinte

Sorin Grindeanu a comentat declarațiile premierului într-o intervenție la România TV, în emisiunea „Punctul Culminant” a lui Victor Ciutacu.

„Pe mine mă interesează, de exemplu, să dăm un semnal prin faptul că prefecții, subprefecții PSD, toți secretarii de stat și-au dat demisia. Suntem în opoziție. De asemenea, mă interesează să înlătur minciunile spuse de premier aseară și nu doar asta. Aseară dânsul a afirmat că PSD-ul și eu facem majorități să-l suspendăm pe președintele Nicușor Dan. E fals! Noi am făcut moțiune ca să-l schimbăm pe el, nu pe președinte. O spun ca să fie foarte clar și să nu mai arunce cu scenarii false care nu au niciun fel de legătură. Mi-am dat seama că acesta este punctajul PNL-ului, fiindcă am văzut și la alții toată ziua spunând același lucru. E o minciună. E un neadevăr. Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul-ministru. În niciun caz președintele.

"Nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune"

Am mai văzut o chestiune, cum că eu aș fi mințit când am fost la Bruxelles. Vezi, Doamne, europenii privesc Partidul Social Democrat ciudat. Eu v-aș ruga să vedeți ce au declarat colegii de acolo. Eu sunt la Paris, în vizită oficială. Mâine am o întâlnire cu președinta Adunării Naționale. Sunt extrem de izolat, după ce spune domnul Bolojan. Să-și vadă de treaba domniei sale, cât mai poate, la guvern, câteva zile acolo, și să nu mai arunce minciuni în spațiul public.

Am spus clar că aceasta este o înțelegere parlamentară. E o înțelegere care are ca scop înlăturarea acestui guvern și, în principal, a primului-ministru. Nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune. Toate celelalte lucruri spuse în spațiul public în aceste zile, unele dintre ele amintite de mine mai înainte, sunt doar minciuni", a spus Sorin Grindeanu.