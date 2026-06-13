Acordul de pace dintre SUA şi Iran ar putea fi semnat în 24 de ore

Steagurile SUA și Iran. Sursa foto: Freepik

Veste importantă la nivel global. SUA şi Iran ar putea semna un acord de pace în următoarele 24 de ore.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat sâmbătă că Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui cadru pentru un acord de pace care ar pune capăt conflictului de luni de zile din Orientul Mijlociu, textul final al înţelegerii fiind încheiat, relatează Reuters şi AFP.

Pakistanul se pregăteşte acum pentru o semnare electronică, aşteptată în următoarele 24 de ore, a adăugat Sharif, al cărui guvern a asigurat medierea între SUA şi Iran, conform Agerpres.

"Suntem mai aproape ca niciodată de un acord de pace. Deşi finalizarea va avea loc probabil în următoarele 24 de ore, Pakistanul se pregăteşte pentru semnarea electronică a acordului de pace imediat după aceea, urmată de discuţii tehnice săptămâna viitoare", a scris el într-un mesaj pe X.

Şeful diplomaţiei iraniene dădea asigurări, vineri, că stadiul negocierilor este foarte avansat.

„Memorandumul de înţelegere de la Islamabad (capitala Pakistanului, care mediază negocierile) nu a fost niciodată atât de aproape. Până la finalizarea acestuia, mass-media ar trebui să se abţină de la speculaţii cu privire la conţinutul său”, a scris Abbas Araghchi pe reţeaua X.