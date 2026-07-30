Franța mută elevii din cauza părinților. Pânișoară: Ce construiește școala ziua poate fi dărâmat acasă

Transferul elevilor din cauza părinților? Ovidiu Pânișoară explică unde poate apărea pericolul - foto AI

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară a comentat măsura adoptată în Franța, care permite transferul elevilor ai căror părinți afectează grav activitatea școlii.

După ce Franța a decis că elevii ai căror părinți perturbă grav activitatea unei unități de învățământ pot fi transferați la o altă școală, prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară a explicat, în exclusivitate pentru DC NEWS, de ce o astfel de măsură trebuie folosită doar în situații excepționale.

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„Putem spune că există riscuri ca drumul spre iad să fie pavat cu intenții bune. Adică este firesc că, în momentul în care nu se poate și se ajunge la o zonă de incident, la o zonă de agresivitate și poate chiar mai rău, între un părinte și profesorul de la școală, dacă părinții nu colaborează, dacă părinții nu reprezintă un partener pentru școală, atunci actul educațional din start este viciat.

Pentru că este ca în legenda Meșterului Manole: ce face în timpul zilei școala, se dărâmă noaptea de către părinte, pentru că părintele poate, dincolo de faptul că are o relație proastă cu școala, să transmită mesaje contradictorii, să îl împingă pe copil să aibă atitudini nepotrivite față de școală sau față de profesori, să îi vorbească de rău pe aceștia etc. Deci, pe de o parte, este corect că, dacă această relație de colaborare se deteriorează, poate că este chiar în avantajul copilului să nu existe această rupere în comunicarea dintre părinte și școală și să se găsească o soluție mai bună, poate în alt context", a explicat prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară.

Pericolul unei măsuri care poate fi aplicată abuziv

Totuși, profesorul atrage atenția că o astfel de măsură poate deveni problematică dacă nu este reglementată foarte clar și dacă lasă loc unor decizii arbitrare.

"Pe de altă parte, o astfel de situație ar trebui reglementată cu foarte mare atenție. La un moment dat ne-am gândit și noi la așa ceva. Pentru că, în momentul în care oferi o posibilitate care poate avea efecte punitive în anumite situații, oferi foarte multă putere în mâna unor oameni care pot lua decizii ce nu sunt neapărat corecte. Hai să privim și invers. Să ne gândim că, așa cum avem părinți care se comportă complet nepotrivit față de școală, avem și profesori care pot avea reacții complet nepotrivite în clasă.

Și atunci, în momentul în care părintele ar veni și i-ar reproșa acelui profesor modul de comportament, s-ar putea ajunge ca părintelui să îi fie mutat copilul la altă școală. Deci cred că, în afară de situațiile care sunt într-adevăr extrem de complicate în relația școală-familie și în afară de momentele în care este absolut necesară o intervenție, trebuie să existe dovezi foarte clare. Nu trebuie să fie un element lăsat nici măcar școlii, la nivel de decizie arbitrară. Adică să poată decide un consiliu al școlii: ”Ok, nu ne place că părintele respectiv are o reacție nepotrivită, îi mutăm copilul.”", a adăugat acesta.

Transferul elevului nu rezolvă întotdeauna problema

În plus, profesorul ridică și problema consecințelor pe care un astfel de transfer le-ar avea atât pentru copil, cât și pentru noua unitate de învățământ.

"Îi mutăm copilul unde? Și ceilalți care vor beneficia, să spunem așa, celelalte școli care vor primi acel părinte, școala nouă unde va fi mutat copilul, ce vină are? Sunt școli mai bune și școli mai puțin bune? Adică, cu siguranță, aceste măsuri ar trebui să fie extreme, să reprezinte ultima soluție. Iar până să se ajungă la astfel de măsuri ar trebui să existe foarte multe alte elemente prin care să îi învățăm pe părinți. Să existe o școală a părinților, ceea ce noi nu avem în România și la care nici alte țări, nici Franța, nu excelează.

Sunt însă și alte țări în care acest lucru s-a întâmplat. Dacă există o școală a părinților, atunci, cu siguranță, relația dintre școală și familie poate fi îmbunătățită", a încheiat prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară.

Ce s-a decis în Franța. De ce elevii pot fi mutați din școală dacă părinții perturbă activitatea

Franța a adoptat o măsură fără precedent pentru a proteja personalul din școli și pentru a menține un climat educațional sigur.

Potrivit unui decret intrat în vigoare, un elev poate fi transferat la o altă unitate de învățământ dacă părinții săi au un comportament care perturbă grav activitatea școlii sau reprezintă un risc pentru siguranța cadrelor didactice și a comunității școlare.

Decizia vine în contextul în care autoritățile au raportat numeroase incidente provocate de membrii familiilor elevilor, însă măsura a stârnit critici din partea sindicatelor și organizațiilor de părinți, care susțin că elevii riscă să suporte consecințele faptelor comise de adulți.