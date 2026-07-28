Rezultate Titularizare 2026: Unde pot fi văzute. Harta notelor de 10

Puțin peste jumătate dintre candidați au obținut note peste 7. Foto: Pixabay

Rezultatele la Titularizare 2026 au fost publicate marți, 28 iulie.

Rezultatele inițiale la proba scrisă din cadrul concursului de Titularizare 2026 au fost publicate marți, 28 iulie, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Notele pot fi consultate pe platforma oficială titularizare.edu.ro, precum și la sediile inspectoratelor școlare județene și ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Puțin peste jumătate dintre cei 33.881 de candidați care au susținut proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026 au obținut note peste 7, o creștere cu aproape 8 puncte procentuale în raport cu anul trecut, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Sănătății.

Notele pot fi văzute AICI

"Peste jumătate dintre candidați au reușit să obțină note peste 7 (51,04%), rată care marchează o creștere de aproape 8% față de anul trecut - 43,52%).

Prezentată sintetic, situația rezultatelor inițiale se regăsește mai jos:

Participare la proba scrisă: 33.881 de candidaţi (84,71%) din totalul celor 39.996 de candidaţi cu drept de participare;

2.187 de candidați dintre cei prezenți s-au retras în condițiile prevăzute de metodologie (2.101 candidați din motive personale, respectiv 86 de candidați din motive medicale), iar 52 de candidaţi au fost eliminaţi din examen (dintre care 20 pentru fraudă/tentative de fraudă);

2.187 de candidați dintre cei prezenți s-au retras în condițiile prevăzute de metodologie (2.101 candidați din motive personale, respectiv 86 de candidați din motive medicale), iar 52 de candidaţi au fost eliminaţi din examen (dintre care 20 pentru fraudă/tentative de fraudă); Număr de lucrări transmise la centrele de evaluare: 31.641 (dintre acestea, lucrările a 18 candidați au fost anulate în respectivele centre, în condițiile prevăzute de metodologie);

Număr lucrări evaluate digitalizat: 31.623 (dintre care 6.523 de lucrări aparțin candidaților din promoția curentă).

Dintre cei 31.623 de candidați cu note, 16.140 de candidați (51,04%) au obținut note peste 7, raport procentual ce indică o creștere substanțială comparativ cu prima afișare din anul anterior. 28 de candidați au încheiat proba cu nota 10.

45,15% (superioară cu aproape 5% comparativ cu 2025 - 40,11%) este rata notelor peste 7 pentru candidații (2.945) din promoția curentă;

10.874 de candidați au obținut note între 5 și 6,99 (34,39%) – dintre aceștia, 2.385 de candidați provin din seria curentă de absolvenți (36,56%).





Informații privind etapele subsecvente primei afișări

Contestații: pot fi depuse la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice (conform modalităților comunicate public de fiecare inspectorat școlar) în data de 28 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 29 iulie, până la ora 12:00.

Comunicare rezultate finale: 4 august (online și la sediile inspectoratelor şcolare judeţene).

Repartizare: 5 – 6 august, în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare, pentru posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare", transmite Ministerul Sănătății.

Harta notelor de 10

28 de candidați de la concursul de Titularizare 2026 au luat nota 10 la proba scrisă, potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării după publicarea rezultatelor inițiale. Comparativ cu anul trecut, scăderea notelor maxime este de peste 30 de puncte procentuale, potrivit edupedu.

Lista notelor de 10, pe județe:

Alba – 1

Argeș – 1

Arad – 0

Bucureşti – 3

Bacău – 0

Bihor – 3

Bistriţa-Năsăud – 1

Brăila – 0

Botoşani – 0

Braşov – 1

Buzău – 0

Cluj – 2

Călăraşi – 0

Caraş-Severin – 1

Constanța – 0

Covasna – 1

Dâmbovița – 0

Dolj – 0

Gorj – 0

Galați – 0

Giurgiu – 1

Hunedoara – 0

Harghita – 3

Ilfov – 0

Ialomița – 0

Iași – 1

Mehedinți – 0

Maramureș – 0

Mureş – 3

Neamț – 0

Olt – 2

Prahova – 0

Sibiu – 0

Sălaj – 0

Satu-Mare – 0

Suceava – 0

Tulcea – 0

Timiş – 2

Teleorman – 0

Vâlcea – 1

Vrancea – 0

Vaslui – 1

Pentru a obține statutul de titular, candidații trebuie să fie notați cu minimum 7

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învăţământ preuniversitar (sesiunea 2026) constă în susținerea unei inspecții speciale la clasă sau a unei probe practice și, ulterior, a unei probe scrise.

Pentru a obține statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să fie notați cu minimum 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină cel puțin nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.