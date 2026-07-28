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Metrorex lansează abonamentul săptămânal pentru utilizatorii Terminalului Multimodal Străulești

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 28 Iul 2026
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Straulesti1

Utilizatorii Terminalului Multimodal Străulești vor avea la dispoziție, începând cu data de 1 august 2026, abonamentul săptămânal pentru parcare, în valoare de 100 de lei, informează Metrorex.

Noul abonament permite utilizarea nelimitată a parcării pe parcursul celor șapte zile de valabilitate și reprezintă o opțiune convenabilă și avantajoasă pentru navetiști și pentru toți cei care aleg să își continue deplasarea cu metroul.

Terminalul Multimodal Străulești pune la dispoziția publicului o infrastructură modernă, care integrează mai multe tipuri de transport și facilitează mobilitatea urbană. Acesta oferă acces direct la rețeaua de metrou, la transportul public de suprafață și la transportul preorășenesc, precum și 660 de locuri de parcare.

Prin utilizarea parcării de la Străulești, călătorii pot economisi timp și costuri asociate deplasării cu autoturismul în zonele aglomerate ale orașului, alegând o soluție eficientă și sustenabilă pentru continuarea traseului zilnic cu metroul, se arată în comunicat.

Terminalul Multimodal Străulești este localizat pe Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 245B, în Sectorul 1 al Municipiului București, și este parte a obiectivului de investiții Magistrala 4. Racordul 2. Parc Bazilescu - Străulești. Lucrări construcții tunel, galerie, stații, depou, terminal multimodal și instalațiile aferente, precizează Agerpres.

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