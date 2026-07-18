Sorin Cîmpeanu: Peste 1.500 de studenți - beneficiari ai programului de burse doctorale și postdoctorale 'Eugen Ionescu'

Sorin Cîmpeanu / FOTO: Crișan Andreescu

Peste 1.500 de studenți din toate țările lumii, membre ale Agenției Universitare a Francofoniei, au beneficiat de-a lungul timpului de programul de burse doctorale și postdoctorale 'Eugen Ionescu'

Bursele au fost acordate de statul român și universități din România în domenii variate, de la literatură până la medicină, agronomie, inginerie, a declarat președintele Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, Sorin Cîmpeanu, rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) au organizat vineri întâlnirea anuală a beneficiarilor Programului de burse doctorale și postdoctorale 'Eugen Ionescu'.

'Numărul total se ridică la peste 1.500 de bursieri 'Eugen Ionescu'. Sunt bursele acordate de statul român, mai nou, în ultimii cinci ani, de statul român și universitățile românești. (...) Această ceremonie (...) a reunit tineri din 19 state de pe patru continente, 111 tineri, 111 cercetători doctorali și postdoctorali care și-au finalizat stagiul în universitățile românești, în 30 de universități românești. (...) Sunt foarte variate domeniile, de la literatură până la medicină, trecând prin inginerie, agronomie, toate domeniile', a spus Sorin Cîmpeanu, la ceremonia dedicată celei de-a XIX-a promoții a programului de burse doctorale și postdoctorale 'Eugen Ionescu'.

Mihnea Costoiu: Găsim foarte multe talente, foarte mulți oameni excepționali

El a arătat că aceste burse sunt importante, deoarece consolidează vizibilitatea României din perspectiva cercetării și a Francofoniei și reprezintă punți de legătură între universitățile românești și cele din care provin studenții.

'Pentru noi este extrem de important să deschidem ușa universităților noastre, avem sentimentul de foarte multe ori că excelența se află doar în Europa, ceea ce este fals. Găsim foarte multe talente, foarte mulți oameni excepționali în foarte multe locuri ale lumii. (...) Aici schimbăm vieți și oamenii se întorc. Veți vedea persoane care se întorc și produc alături de colegii noștri plusvaloare. Mulți dintre ei vor să rămână în România și suntem deschiși să le oferim această oportunitate, pentru că vorbim despre oameni foarte valoroși', a precizat rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, Mihnea Costoiu.

La rândul său, Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a amintit că Dacian Cioloș este candidatul României la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

'Pentru noi, românii, Francofonia înseamnă o oportunitate în primul rând. În cadrul Francofoniei avem reprezentate 90 de state de pe toate continentele și unele puteri economice și țări emergente și țări cu potențial și eu cred că dincolo de orice Francofonia și prin intermediul limbii franceze asta înseamnă - acces la o lume pe care altfel o cunoaștem mai puțin. De ce sunt importanți acești bursieri? Pentru că ei sunt vectori de imagine pentru România în țările respective', a transmis Dacian Cioloș, consilier prezidențial.

Programul 'Eugen Ionescu', finanțat de Guvernul României și gestionat de AUF, aduce în fiecare an în universitățile românești doctoranzi și cercetători din țările francofone, o investiție a României în cooperarea academică și științifică internațională și una dintre cele mai vizibile contribuții românești în cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). (Agerpres)