Mircea Badea demontează teoria lui Tudor Chirilă despre Nicușor Dan și Grindeanu

Tudor Chirilă

Mircea Badea a reacționat după ce Tudor Chirilă a zis despre Nicușor Dan: „Să crezi că Grindeanu și haita PSD-istă pot construi altceva în afară de propria lor mafie înseamnă să fi trăit pe Marte în ultimii 35 de ani!”

Realizatorul TV Mircea Badea a comentat declarațiile recente ale lui Tudor Chirilă la adresa PSD și a zis că este falsă ideea potrivit căreia tabăra #Rezist l-ar fi dus singură pe Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Voturile obținute de actualul președinte au venit dintr-un electorat mult mai larg, iar campania electorală nu a fost construită pe un mesaj anti-PSD.

Mircea Badea a mai zis că tabăra #Rezist are o singură temă pe agendă: Să moară PSD-ul. Ei acum se comportă ca și cum ei l-ar fi pus președinte pe Nicușor Dan. Greșit. Aritmetic este imposibil.

„Cei din tabăra în care activează și face propagandă politic Tudor Chirilă – care este un activist politic, și nu e nici bine, nici rău – dar să aprindem lumina, cum se spune. Sunt activiști politici. Tudor Chirilă este unul dintre ei. Tabăra #rezist are această singură temă pe agendă: „Să moară PSD-ul”. Ei acum se comportă ca și cum ei l-ar fi pus președinte pe Nicușor Dan. Greșit. Aritmetic este imposibil. Și nu este adevărat. Este o minciună.

De asemenea, ei spun: „Noi v-am pus președinte ca să beliți PSD-ul”. Greșit. Este o minciună absolută.

În primul rând, nu există șase milioane de oameni #Rezist în România, câte voturi a luat Nicușor Dan. Nu există așa ceva. O parte dintre cele șase milioane de voturi aparțin unor cetățeni #Rezist: USR-iști, progresiști, soroșiști, tefeliști, tineri frumoși și liberi. Dar doar o parte. Marea masă a voturilor pe care le-a obținut Nicușor Dan nu are legătură cu PSD-ul. Nici nu s-a discutat despre PSD în campania electorală. S-a vorbit despre ruși, despre fasciști, despre legionari, despre Potra, despre mercenari. Despre asta a fost campania electorală. Și despre faptul că „vin rușii”. N-a spus nimeni o vorbă despre PSD. Ei se comportă acum, Tudor Chirilă și ceilalți, ca și cum Nicușor Dan ar fi câștigat președinția României pe un mesaj anti-PSD. Absolut deloc. Nici n-a fost vorba despre PSD în campania electorală.

Este adevărat că PSD avea candidat pe Crin Antonescu, într-o coaliție cu PNL. Dar acesta nu s-a calificat în turul al doilea, pentru că a candidat Victor Ponta, care l-a încurcat pe Crin Antonescu. Astfel, în turul al doilea a intrat Nicușor Dan, la foarte mică distanță peste Crin Antonescu. Nu a avut un avans mare. Pe primul loc a fost George Simion, la foarte mare distanță de Nicușor Dan. În cele două săptămâni dintre primul și al doilea tur nu s-a vorbit despre PSD. De fapt, nici înainte nu s-a vorbit despre PSD. S-a vorbit despre ruși, legionari și Europa. Despre asta a fost campania. Nu despre PSD”, a zis Mircea Badea.

Mircea Badea: „Tudor Chirilă este USR-ist. Eu vorbesc strict matematic”

„Iar acum vin și spun: „Să crezi că Grindeanu și haita PSD-istă pot construi altceva în afară de propria lor mafie înseamnă să fi trăit pe Marte”.

Indiferent ce crezi despre Grindeanu. Să zicem că Nicușor Dan gândește la fel ca Tudor Chirilă. Că vede exact ca Tudor Chirilă lucrurile. „Haita pesedistă”... folosesc expresia lui, nu este expresia mea, ca să nu spună lumea că îmi aparține. Dar această „haită PSD-istă”, cum o numește el, a ieșit pe primul loc la alegerile parlamentare. Nu USR a ieșit pe primul loc. Eu vorbesc strict matematic. Tudor Chirilă este USR-ist, asta este evident. Nu cred că avem ce discuta aici.

Gașca respectabilă USR-istă a luat, totuși, 12% și a ieșit pe locul patru. Pe locul trei a ieșit PNL-ul. Deci, să zicem că Nicușor Dan gândește exact ca Tudor Chirilă despre „haita PSD-istă”. Bun. Dar ce faci cu aritmetica?Dincolo de faptul că președintele Nicușor Dan trebuie să fie - și, după părerea mea, nu prea este - președintele tuturor românilor, există o mare masă de cetățeni, spuneți-le cum vreți: suveraniști, putiniști, extremiști. Este o masă foarte mare, milioane de oameni.

De aceea, dacă ar fi alegeri astăzi, nu există nicio îndoială că AUR ar ieși detașat pe primul loc. Pentru că o parte importantă și semnificativă dintre cetățenii României ar vota cu AUR. Or, până acum, președintele României nu a dat semne că este și președintele votanților AUR. Cu toată dragostea, nu este o critică, este o constatare. Nu trebuie să fie nici președintele celor care votează AUR, nici președintele „haitei PSD-iste”, ci președintele unei Românii formate doar din USR, care au 12%?

Eu mă întreb, aritmetic, cum ar trebui să procedeze domnul Tudor Chirilă, domnul Liiceanu, toți tefeliștii, tinerii frumoși și liberi. Cum ar trebui, concret, să facă Nicușor Dan? Ce ar trebui să facă? Am înțeles, nu este bine cum procedează acum. Bun, nu este bine.

Trebuie să spună că îi urăște pe PSD-iști? Perfect. Și dacă îi urăște sau dacă îi iubește, se schimbă procentele din Parlament? Sau trebuie să îi bage la pușcărie? Pentru că, până la urmă, cred că despre asta este vorba. Justiția este bună doar atunci când îi bagă pe pesediști la pușcărie?”, a zis realizatorul TV.

Mircea Badea a revenit asupra ideii că victoria lui Nicușor Dan nu poate fi atribuită exclusiv electoratului #Rezist și a zis că mesajul dominant al campaniei electorale a fost unul legat de amenințările externe, nu de PSD

„Oamenii din gruparea #Rezist sunt foarte activi. Au foarte multă expunere mediatică și fac foarte multă propagandă. În realitate, numeric, nu sunt atât de mulți. Dacă ar fi fost atât de mulți, ar fi făcut singuri o majoritate.

Ei spun: „Noi l-am făcut președinte pe Nicușor Dan.” Nu. Absolut nu.

Au votat foarte mulți oameni care nu sunt din tabăra #rezist. În plus, nici campania electorală pentru Nicușor Dan nu a avut un mesaj anti-PSD. Deloc. Nu despre asta a fost vorba. Mesajul a fost: „vin rușii!” Spun toate acestea doar ca să punem lucrurile în limitele lor corecte, din toate punctele de vedere. Și aritmetic, și factual.

Nu poți să faci istorie contrafactuală doar pentru că așa își dorește Tudor Chirilă. Oricât de mult ar fi promovat sau chiar divinizat de unele corporații, nu poți rescrie realitatea”, a mai zis Mircea Badea.

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