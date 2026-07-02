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DCNews Stiri Mircea Badea: Eu i-aș vota dacă și-ar face partid! Da, chiar, un premier din ăsta de ce nu punem și noi?!

Mircea Badea: Eu i-aș vota dacă și-ar face partid! Da, chiar, un premier din ăsta de ce nu punem și noi?!

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 02 Iul 2026
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Mircea Badea
Mircea Badea

Cu ce partid ar vota Mircea Badea?

Cu Partidul Livratorilor Nepalezi. 

Mircea Badea a povestit că, în noaptea furtunii recente, a avut impresia că mașina îi va rămâne blocată în apa care transformase străzile Bucureștiului în adevărate „oceane”. În mijlocul haosului, însă, a observat ceva ce l-a impresionat.

„Sunt cel mai mare fan al livratorilor din București care au venit din Nepal, Pakistan, India etc. Marți noapte m-am dus acasă practic prin oceane. Am crezut că rămân în mașină în apă. Apa era până la faruri. Și m-am întâlnit cu vreo patru livratori. Unul venea pe contrasens, prin ocean, și îi ajungea apa la ghidon.

Mergea, nu avea nicio treabă. Toți cei patru pe care i-am văzut nu aveau nicio treabă. Mergeau liniștiți prin ocean. Mă gândeam la altceva... Cât de bolnav să fii să vrei shaorma la ora aia, prin tunete, fulgere, ape și copaci căzuți și zici: Hai să fac o comandă...?!”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

„Chiar am zis: Cât de tari sunt livratorii nepalezi! Wow! Voiam să deschid geamul, dar intra apa în mașină, să-i zic: „Frățioare, ești foarte tare!” Da, chiar, un premier din ăsta de ce nu ne punem?! Eu vreau să se facă Partidul Livratorilor Nepalezi. Eu îi votez. Ei nu pleacă în vacanță”, a zis Mircea Badea.

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Comentarii (2)

Socol   •   02 Iulie 2026   •   20:48

Tărîm prăbușit!

Terente   •   02 Iulie 2026   •   20:19

Andrei Caramitru:
Noi nu suntem civilizați suntem de o prostie inimaginabilă.

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