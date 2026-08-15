Profesor de la Cambridge acuzat de plagiat, găsit mort în locuința sa din Londra. Povestea neobișnuită din spatele carierei sale

Universitatea Cambridge. Sursa foto: Agerpres

Un profesor de la Universitatea Cambridge a fost găsit mort în locuința sa din sudul Londrei, la câteva zile după ce și-a dat demisia în urma unor acuzații de plagiat. Poliția spune că moartea este neașteptată, dar nu este considerată suspectă.

Polițiștii au fost chemați vineri, 14 august, la locuința lui Jason Arday, în vârstă de 41 de ani, după ora 15:00, la solicitarea Serviciului de Ambulanță din Londra. Bărbatul a fost declarat mort la fața locului, iar rudele sale au fost informate și primesc sprijin din partea poliției.

UPDATE: Jason Arday, the youngest-ever black professor at Cambridge who was recently accused of plagiarizing his academic writing, has been found dead. pic.twitter.com/5SUEoGY5Ze — Daily Loud (@DailyLoud) August 14, 2026

Cazul este investigat de ofițerii unității Central South, iar un raport va fi întocmit pentru medicul legist. În această etapă, poliția nu consideră că o altă persoană ar fi fost implicată în deces, scrie The Guardian.

Familia acuză că profesorul a fost supus mai multor abuzuri

Familia lui Arday a transmis că acesta a fost supus unei „campanii susținute de abuzuri” timp de mai bine de trei ani, de când acceptase postul de profesor la Cambridge. Potrivit familiei, campania de dezinformare și atacurile la adresa lui au devenit copleșitoare. Arday era descris drept un om blând, care încerca întotdeauna să vadă ce este mai bun în ceilalți.

„Suntem în stare de șoc pentru că am pierdut un tată, partener, frate, unchi și fiu extraordinar”, a transmis familia. Rudele au cerut presei să le respecte intimitatea și să pună capăt hărțuirii pe care spun că au îndurat-o atât Arday, cât și familia sa.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că este „devastat” pentru familia și prietenii lui Arday. El a spus că profesorul a fost supus unei „campanii publice inacceptabile de denigrare și abuz” și că ceea ce i s-a întâmplat ar trebui să reprezinte „un semnal de alarmă pentru noi toți”.

Cel mai tânăr profesor de culoare din istoria Cambridge

Arday fusese numit în 2023 profesor de Sociologia educației la Cambridge și era cel mai tânăr profesor de culoare din istoria universității. Și-a dat demisia săptămâna trecută, după apariția unor acuzații de plagiat și a unor întrebări privind anumite afirmații despre cariera și realizările sale.

În mesajul prin care și-a anunțat demisia, Arday a spus că părăsește imediat funcția de la Cambridge și de la Jesus College. El a descris numirea sa la universitate drept „fără îndoială, cel mai mare privilegiu profesional” al vieții sale și a spus că acuzațiile, speculațiile și comentariile publice neîncetate au avut un impact profund asupra lui și asupra celor apropiați.

Vicecancelarul Universității Cambridge, profesoara Deborah Prentice, a declarat că instituția este „profund întristată” de moartea lui Arday și a transmis condoleanțe familiei și prietenilor acestuia. Universitatea Durham, unde Arday a lucrat între 2019 și 2021, a spus că este „șocată și profund întristată” de veste. Foștii colegi l-au descris drept un om „amabil și cald”, preocupat să creeze oportunități pentru doctoranzi.

O ascensiune remarcabilă

Cariera lui Arday a fost una neobișnuită. El povestise că nu a putut vorbi până la vârsta de 11 ani și că a avut nevoie de terapie intensivă pentru dezvoltarea vorbirii și a limbajului. De asemenea, afirmase că nu a știut să citească și să scrie până la vârsta de 18 ani.

Povestea sa de viață a contribuit la transformarea lui într-o figură publică. În 2012, Arday a fost unul dintre purtătorii torței olimpice înaintea Jocurilor Olimpice de la Londra. Ulterior, și-a continuat studiile și a obținut, în 2015, un doctorat în educație la Liverpool John Moores University.

Au urmat mai multe posturi universitare, iar cariera sa a culminat cu o profesură la Universitatea din Glasgow și apoi cu numirea la Cambridge.

Acuzații de plagiat

Primele acuzații de plagiat au vizat teza sa de doctorat. Arday a fost acuzat că a preluat în lucrarea sa pasaje din munca unui alt universitar, însă a negat acuzațiile. O anchetă desfășurată de Liverpool John Moores University la începutul acestui an a menținut decizia de a-i acorda doctoratul.

Ulterior, au apărut întrebări și cu privire la alte aspecte ale biografiei sale. Printre acestea s-au numărat afirmații despre sume foarte mari strânse pentru organizații caritabile și despre performanțe în alergarea pe distanțe lungi. De asemenea, au fost puse sub semnul întrebării afirmațiile potrivit cărora Arday nu putuse vorbi în copilărie.

La început, Cambridge l-a apărat pe Arday, considerând că este victima unei campanii de denigrare. Pe măsură ce au apărut însă noi întrebări despre cariera sa și despre informațiile pe care le prezentase, sprijinul universității a devenit mai rezervat.

Pe 5 august, Cambridge a anunțat că va deschide o anchetă internă după ce a primit „informații noi” despre calificările academice ale lui Arday și despre unele dintre titlurile sale onorifice. Universitatea a menționat, de asemenea, „o serie de plângeri în curs privind conduita academică”. Jesus College, al cărui membru era Arday, a anunțat la rândul său că va desfășura o anchetă.

Cambridge a precizat că Arday va rămâne în funcție și va beneficia în continuare de sprijinul instituției. El a decis însă să demisioneze imediat.

La sfârșitul săptămânii trecute, Universitatea din Glasgow a anunțat că va verifica, la rândul său, acreditările academice ale lui Arday.

Cazul a provocat tensiuni puternice în comunitatea universitară de la Cambridge. Susținătorii lui Arday au acuzat o campanie de denigrare, în timp ce alți membri ai universității au considerat că instituția a greșit atunci când l-a numit într-o poziție atât de prestigioasă.

După ce s-a opus inițial solicitărilor unor membri importanți ai personalului pentru o anchetă independentă, vicecancelarul Deborah Prentice și-a schimbat poziția la începutul acestei săptămâni. Ea a spus că înțelege „furia și anxietatea” provocate de acest caz și a descris situația drept o abatere de la regulă, care nu ar trebui folosită pentru a pune sub semnul întrebării competența angajaților de culoare ai universității.

Memoriile lui Arday, intitulate Great and Unfortunate Things, au fost publicate în această săptămână în Statele Unite de o editură din grupul Simon & Schuster. Publicarea în Marea Britanie era programată pentru sfârșitul acestei luni.

„Simon & Schuster este profund întristată de vestea morții tragice a lui Jason Arday și transmite condoleanțe familiei sale în această perioadă devastatoare”, a declarat un purtător de cuvânt al editurii.