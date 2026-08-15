Cutremur puternic în Spania. Clădiri avariate, evacuări și zeci de apeluri la Urgențe

Un cutremur cu magnitudinea 5 a zguduit sâmbătă dimineață sudul Spaniei, provocând pagube materiale, dar fără victime.

Un cutremur cu magnitudinea 5 a fost resimţit sâmbătă dimineaţa devreme în sudul Spaniei, cu epicentrul în municipiul Alhendin din provincia Granada, în regiunea Andaluzia, şi a provocat mai multe pagube materiale, dar nu şi victime, informează EFE.

Seismul s-a produs sâmbătă la ora 1:04 a.m., ora locală (23:00 GMT, vineri), la o adâncime de doi kilometri, potrivit Institutului Naţional Geografic (IGN).

Autoritățile au activat Planul de Risc Seismic. Peste 80 de apeluri la Urgențe

Guvernul regional din Andaluzia a activat faza de urgenţă, situaţia operaţională 1, a Planului de Risc Seismic din cauza cutremurului, care a fost resimţit în toate provinciile regiunii, cu excepţia oraşelor Huelva şi Cadiz, şi a provocat peste 80 de apeluri către serviciile de urgenţă.

Autorităţile au sfătuit populaţia să rămână calmă şi să evite să intre şi să iasă din clădiri, pe lângă alte măsuri preventive, cum ar fi îndepărtarea de faţade, cornişe, balcoane sau pereţi.

Pagube în mai multe localități. O clădire a fost evacuată, iar un oraș a rămas fără curent

Primăria din Granada a raportat că nu au fost înregistrate pagube grave sau probleme structurale extinse, deşi se evaluează pagubele localizate, în special în clădirile vulnerabile.

Până în prezent, cutremurul a provocat desprinderi de tencuială, căderi ale unor elemente din faţada unor clădiri sau prăbuşirea unor ţigle din acoperişuri, precum şi alte daune în diferite părţi ale zonei metropolitane Granada, cum ar fi Armilla.

În Las Gabias, o clădire care ar fi putut fi avariată a fost evacuată ca măsură de precauţie, în timp ce localitatea Huetor Vega a rămas fără curent.

Consiliul Provincial Granada va convoca de urgenţă comitetul de experţi sâmbătă pentru a evalua starea clădirilor afectate de cutremur.

Mai multe cutremure au zguduit zona în doar câteva ore

La şase minute după cutremurul cu epicentrul la Alhendin, un cutremur cu magnitudinea de 2,6, cu epicentrul la un kilometru adâncime, a lovit Gojar.

Vineri, alte trei cutremure mai mici au avut loc în aceeaşi zonă a zonei metropolitane Granada, ceea ce a alarmat şi populaţia.