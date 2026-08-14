FOTO - Descoperire misterioasă în Belgia: Aur de aproape 9 milioane de euro, găsit de niște muncitori într-un cufăr zidit

Lingouri aur - Foto: Unsplash

Muncitorii unei firme de construcții au găsit o comoară uriașă, în timp ce făceau lucrări de renovare într-o localitate din Belgia.

O adevărată estimată la aproape 9 milioane de euro, a fost descoperită de muncitorii unei firme de construcți, De Brand, din Baasrode, în cadrul unor acțiuni de renovare în Sint-Gillis-Dendermonde, în Belgia.

Practic, în pereții subsolului unei clădiri aparținând unei instituții de asistență socială, muncitorii au găsit un cufăr zidit. În el se aflau lingouri de aur numerotate și monede de aur vechi, notează vrt.be.

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Builders renovating a cellar of a former brewhouse in the town of Sint-Gillis-Dendermonde, Belgium find hidden treasure chest filled with gold worth £7.5million



Many of the gold bars appear to have been stamped around 1957 & 1961. https://t.co/XCnXTtBmQ8 — Save Redland Library (@SaveRedlandLibr) August 14, 2026

Muncitorii au anunțat imediat beneficiarul lucrării, iar apoi a fost sesizată poliția, fiind confirmată marea descoperire.

„Aurul este format din lingouri de aur numerotate și monede vechi, ascunse într-un cufăr din subsol”, a spus Geert Hillaert, reprezentant al CAW Oost-Vlaanderen, văzând personal comoara, dar afirmă că nu a avut timp să o examineze în detaliu.

„Surpriza și uimirea au fost primele reacții. Este o experiență care se întâmplă o singură dată în viață”, a adăugat Hillaert.

Poliția a preluat aurul. Cazul este investigat de Parchetul din Flandra de Est

Apoi, poliția a preluat aurul și l-a transportat într-un loc sigur, cazul fiind investigat de Parchetul din Flandra de Est.

„În acest moment nu știm de unde provine aurul și nici, din punct de vedere juridic, cui îi aparține”, a spus purtătoarea de cuvânt a parchetului, Hanne Ollevier.

Anchetatorii vor să stabilească în ce împrejurări a fost ascuns aurul, iar una dintre ipoteze ar fi că ar proveni din activități ilegale.

Astfel, CAW Oost-Vlaanderen nu știe deocamdată dacă va putea intra în posesia comorii.„La fel de bine, această descoperire ar putea fi rezultatul unei practici frauduloase, iar aurul să fi fost ascuns acolo”, a zis Geert Hillaert.

Ce se va întâmpla dacă vor primi aurul



În situația în care autoritățile vor hotărî că aurul aparține organizației, reprezentanții CAW Oost-Vlaanderen afirmă că au deja un plan.

„Vom crea capacitate suplimentară pentru beneficiarii noștri din întreaga provincie Flandra de Est”, a zis Hillaert, referindu-se în special la oamenii străzii și la cele care nu au o locuință stabilă.

„Ar fi un dar extrem de binevenit pentru a face față nevoilor enorme cu care ne confruntăm în fiecare zi”, a adăugat el.

Însă ce se întâmplă cu muncitorii care au făcut descoperirea? Vor primi o recompensă pentru ce au găsit?

Ce spune legislația belgiană

Conform legislației civile belgiene, găsirea unui obiect de mare valoare nu înseamnă implicit că persoana care l-a descoperit este și proprietarul acestuia. În astfel de situații se aplică reguli juridice specifice. Pentru începuut, autoritățile trebuie să stabilească proveniența și proprietarul de drept al aurului.