Avioanele NATO au doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Letoniei

Imagine ilustrativă cu interceptarea unei drone kamikaze ruse de tip Shahed. Photo source: ArmyInform

O dronă care a intrat în spaţiul aerian al Letoniei a fost doborâtă de avioane NATO.

O dronă a intrat în spaţiul aerian al Letoniei şi a fost doborâtă de avioane de luptă ale unei ţări partenere din NATO, ceea ce a dus la o alertă aeriană temporară în regiunile estice ale țării, au anunțat vineri forțele armate ale Letoniei.

O alertă portocalie a fost emisă cu puțin timp înainte de ora locală 04:00 în Augsdaugava, Preili, Rezekne, Balvi și Aluksne. Locuitorii au primit avertismente pe telefoanele mobile, autoritățile îndemnându-i să ia măsuri de precauție imediate și să caute adăpost. Alerta a fost ridicată aproximativ o oră mai târziu, după ce drona a fost doborâtă, scrie Latvian Public Service Media.

"Vă informăm că amenințarea din spațiul aerian a încetat. Avioanele de luptă aliate au doborât cu succes un vehicul aerian fără pilot care intra în spațiul aerian!", este mesajul primit apoi de oameni.

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Nu se știe cui aparține drona

Forțele armate ale Letoniei nu au furnizat încă detalii despre originea dronei. Au descris-o ca fiind un vehicul aerian fără pilot străin care a intrat în spațiul aerian leton ca urmare a activităţii de război electronic desfăşurate de Rusia în regiunea Balvi, sugerând că ar fi putut fi o dronă ucraineană deviată de la curs de interferenţele electronice ruseşti.

Iveta Bērziņa, purtătoare de cuvânt al Forțelor Armate Letone, a declarat că nu poate spune cât de aproape de zonele populate se afla drona în momentul doborârii.

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Alertele lansate de autorități au forțat pentru scurt timp pelerinii care se adună în Aglona să sărbătorească Adormirea Maicii Domnului pe 15 august să își caute adăpost, potrivit imaginilor difuzate de LTV.

Gaisa trauksme izsludināta arī Aglonā, kur vakar ienākušas vairākas svētceļnieku grupas. Latvijas Televīzijas uzņemtajos video redzams, ka svētceļnieki, kuri apmetušies Aglonas Katoļu ģimnāzijā patvērumu meklē pagrabstāvā. pic.twitter.com/dJXNSgneem — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 14, 2026

Și Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și maritim

Incidentul a determinat, de asemenea, Finlanda să restricționeze temporar traficul aerian și maritim în partea de est a Golfului Finlandei, conform informațiilor furnizate de autoritățile letone.

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Deocamdată nu se știe clar ce avioane de vânătoare NATO au efectuat interceptarea. Ţările membre NATO asigură prin rotaţie supravegherea spaţiului aerian al Estoniei, Letoniei şi Lituaniei, state în care ţările mai mari ale Alianţei furnizează avioanele de luptă. În prezent, forțele aeriene turce sunt desfășurate în Estonia, în timp ce Italia conduce misiunea NATO de apărare aeriană în Lituania.

Alte incidente cu drone din Letonia

Letonia, țară membră a UE și NATO cu aproximativ 1,9 milioane de locuitori, are o graniță comună cu Rusia la est. Atât Moscova, cât și Kievul folosesc pe scară largă dronele în războiul din Ucraina, iar mai multe astfel de vehicule fără pilot au traversat sau s-au apropiat de spațiul aerian al țărilor NATO din regiune de la izbucnirea conflictului, în februarie 2022.

În Letonia, primul incident cu drone din acest an a avut loc în noaptea de 25 martie, când o dronă ucraineană s-a prăbușit în regiunea Krāslava. În luna mai, locuitorii din Latgale au primit un total de nouă avertismente, patru dintre ele în decurs de trei zile. Într-unul dintre cazuri, locuitorii mai multor orașe din regiunea Vidzeme au fost, de asemenea, avertizați după emiterea unei astfel de alerte aeriene.

În majoritatea cazurilor, dronele fie nu au fost confirmate, fie au părăsit rapid spațiul aerian al Letoniei. Cu toate acestea, în noaptea de 7 mai, două drone s-au prăbușit într-o bază petrolieră goală din Rēzekne. O dronă s-a prăbușit și a explodat, de asemenea, în Lacul Drīdzis.

Pe 8 iunie 2026, avioanele de luptă din Franța au doborât pentru prima dată o dronă care intrase în spațiul aerian leton. Drona a fost doborâtă în zona dintre Rēzekne și Kārsava, dar epava acesteia nu a fost găsită.

Ce recomandări primesc letonii în cazul unei alerte cu dronă

Iată ce recomandări primesc letonii de la autorități atunci când este emisă o alertă de dronă: