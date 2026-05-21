Alertă în Letonia! Avioanele NATO, ridicate de la sol, după intruziunea unei drone. Oamenii, trimiși să se ascundă în adăposturi

La doar o zi după incidentul din Lituania, forţele armate din Letonia au anunţat joi că au fost ridicate de la sol avioanele de luptă din patrula NATO pentru că a existat cel puţin o dronă care a zburat prin spaţiul aerian al ţării, transmite Agerpres, citând Reuters.

Incidentele tot mai frecvente vin în contextul în care Ucraina şi-a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone cu rază lungă de acţiune asupra Rusiei inclusiv pe deasupra Mării Baltice şi mai multe drone militare ale Kievului au rătăcit prin spaţiul aerian al Finlandei, Letoniei, Lituaniei şi Estoniei.

Oamenii din Letonia, îndemnați să se ascundă în adăposturi

"Confirmăm că a existat cel puţin un aparat aerian fără echipaj uman în spaţiul aerian leton", au anunţat forţele armate letone pe platforma X. Guvernul leton a demisionat săptămâna trecută din cauza modului în care au fost gestionate aceste intruziuni, iar în prezent au loc discuţii privind numirea unui nou cabinet.

Forţele armate le-au cerut locuitorilor din estul Letoniei, regiune care se învecinează cu Rusia şi Belarus, să caute adăpost în interior până când vor fi anunţaţi că pericolul a trecut.

Reamintim în acest context că marți, 19 mai, un avion de luptă al NATO pilotat de un român a doborât o dronă cel mai probabil ucraineană în Estonia vecină, în timp ce o intruziune aeriană similară care a avut loc miercuri în Lituania a dus la oprirea traficului aerian spre capitală şi a dus la evacuarea în buncăre a demnitarilor de rang înalt, între care şi preşedintele.

Acuzații la adresa Rusiei

Statele baltice au acuzat Moscova pentru aceste incidente, afirmând că redirecţionează dronele trimise spre anumite ţinte în Rusia. De cealaltă parte, Kremlinul a anunţat miercuri că monitorizează situaţia. De altfel, Moscova a acuzat anterior statele baltice că permit Ucrainei să lanseze drone de pe teritoriul lor, acuzații negate vehement, inclusiv de NATO.

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat joi că Ucraina trebuie să fie foarte precisă când utilizează drone, pentru a evita să-i dea Rusiei oportunitatea de a influenţa traseul de zbor.

Și preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că ameninţările ruse asupra ţărilor baltice sunt "inacceptabile" şi vor fi percepute drept ameninţări asupra întregii UE.