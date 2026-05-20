Stai în Sectorul 4? Crearea contului online la primărie devine mai simplă

Avem un clip explicativ care arată, pas cu pas, cum poate fi creat un cont pe platforma online a instituției.

Procesul este simplificat și presupune completarea datelor personale, introducerea CNP-ului, încărcarea unui act de identitate și realizarea unui selfie pentru verificare. Confirmarea contului se face printr-un cod transmis prin SMS.



Prin acest demers, autoritățile locale încurajează utilizarea serviciilor digitale, care pot reduce timpul petrecut la ghișee și pot facilita accesul la diverse servicii administrative.



Inițiativa face parte din procesul mai amplu de digitalizare a serviciilor publice, menit să ofere locuitorilor soluții mai rapide și mai eficiente pentru rezolvarea problemelor administrative.