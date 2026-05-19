ANALIZĂ DC NEWS | România crește bugetul Apărării, dar apare marea întrebare: De unde se taie bani?
Data publicării: 19 Mai 2026

EXCLUSIV ANALIZĂ DC NEWS | România crește bugetul Apărării, dar apare marea întrebare: De unde se taie bani?
Autor: Elena Aurel

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913
România este nevoită să își majoreze semnificativ bugetul apărării, iar prof. Nicolae Moroianu atrage atenția asupra sectorului care nu ar trebui afectat de eventuale tăieri bugetare.

Prof. Nicolae Moroianu, prodecan al Facultății de Economie și Comunicare în Afaceri, ASE, a vorbit despre creșterea bugetului apărării la 5% din PIB și a explicat că educația nu ar trebui să fie afectată de eventuale reduceri. Potrivit acestuia, investițiile în acest domeniu sunt foarte importante pentru dezvoltarea pe termen lung a țării și pentru progresul economic și social. 

„Bugetul apărării va crește la 5 procente din PIB. Poate România să ducă această creștere?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Alocăm 5% din PIB pentru apărare - nu ne-ar plăcea ca 5% să însemne mai mult în sensul că PIB-ul să crească și să nu scadă. Știți că 5% dintr-un PIB care scade începe să greveze din ce în ce mai mult și celelalte sectoare de unde se va tăia.

Nu știu de unde se va tăia că deciziile le vor lua politicienii, dar din punctul meu de vedere, și cred că ar trebui să fie unanim acceptat, nu ar trebui tăiat sub nicio formă de la educație. Dacă tăiem de la educație sacrificăm viitorul pe o perioadă foarte îndelungată. Educația trebuie să fie susținută, pentru că investind în educație, reușim să investim în viitorul țării.

Adică vreau să realizați că orașele care funcționează în România, cele care sunt dezvoltate și în care se trăiește mai bine, sunt orașele în care există universități, adică acolo unde există oameni tineri și educați. Acolo unde nu avem oameni tineri și educați nu are cum să apară dezvoltare și progres.

Este clar că succesul nu poate să vină decât din varianta aceasta. Dacă ajungem să investim mai puțin în educație sau să sacrificăm educația pentru altceva, înseamnă că vom sacrifica viitorul”, a spus prof. Nicolae Moroianu.


Rolul educației în modernizarea armatei

Prof. Nicolae Moroianu a explicat că investițiile în apărare trebuie făcute echilibrat, deoarece simpla achiziție de echipamente militare nu este suficientă fără personal bine pregătit care să le opereze. Acesta a atras atenția că modernizarea armatei depinde de educația și formarea militarilor.

„În zona de apărare trebuie într-adevăr să investim și investiția trebuie realizată într-un mod echilibrat, pentru că degeaba noi vom ajunge să avem foarte multe tancuri, să avem foarte multe avioane, să avem vapoare, dar dacă nu vom avea și oameni care să poată să le deservească. Nu putem să punem soldatul să fie și pe tanc, și pe avion, și pe vapor. Degeaba le vom avea.

Din nou ajungem la ce ziceam și la educație, pentru că inclusiv militarii trebuie să fie educați. Acele drone trebuie să fie coordonate și programate de cineva. Degeaba avem drone dacă nu are cine să le folosească”, a spus prof. Nicolae Moroianu la DC News. 

