€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Stiri Atac armat în sudul Turciei. Patru morți și opt răniți în apropiere de Mersin. Presupusul autor are 17 ani și este căutat de polițiști
Data publicării: 18 Mai 2026

Atac armat în sudul Turciei. Patru morți și opt răniți în apropiere de Mersin. Presupusul autor are 17 ani și este căutat de polițiști
Autor: Loredana Iriciuc

Atac armat în sudul Turciei. Patru morți și opt răniți în apropiere de Mersin. Presupusul autor are 17 ani și este căutat de polițiști Atac armat în sudul Turciei. Patru morți și opt răniți în apropiere de Mersin. Presupusul autor are 17 ani și este căutat de polițiști / FOTO: magnific.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Patru persoane au murit și alte opt au fost rănite luni, în urma unui atac armat produs în apropierea orașului Mersin, în sudul Turciei, potrivit presei locale, informează AFP.

Autoritățile încearcă în continuare să îl găsească pe atacator, care a fugit de la locul faptei imediat după incident.

Atacul a început într-un restaurant

Potrivit agențiilor de presă DHA și IHA, citate de Agerpres, suspectul ar fi deschis focul într-un restaurant din zonă, unde a ucis proprietarul și un angajat și a rănit mai mulți clienți.

Ulterior, în timp ce fugea, acesta ar fi împușcat mortal alți doi bărbați.

Imagini difuzate de presa locală arată un elicopter care survolează zona pentru găsirea suspectului, dar și ambulanțe care transportă răniții către un spital din apropiere.

Echipele de intervenție au securizat perimetrul și continuă operațiunile de căutare.

Potrivit DHA și IHA, printre victime se află și un pastor care își păzea turma în apropierea restaurantului unde a început atacul, pe un drum situat la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Mersin.

Atacatorul, un adolescent de 17 ani

Agenția DHA transmite că presupusul autor al atacului ar avea 17 ani. 

În luna aprilie, un alt incident grav a avut loc într-un oraș mare din Turcia, aflat la aproximativ 180 de kilometri mai la est, unde un adolescent de 14 ani a deschis focul într-o școală. Atacul s-a soldat cu moartea a nouă elevi cu vârste între 10 și 11 ani și a unui profesor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turcia
atac armat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Ana Maria Bărbosu ar putea participa la JO2028, chiar dacă suspendarea ei devine definitivă
Publicat acum 5 minute
5 remedii casnice care NU funcționează pentru a scăpa de gândacii de bucătărie din casă, potrivit experților
Publicat acum 1 ora si 17 minute
E.S. Darryl Nirenberg, întâlnire cu Lia Olguța Vasilescu și președintele CJ Dolj, Dorin Cosmin Vasile
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Un Opel a fost înregistrat în Belgia de radar cu... 700 km/h
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Sunt deja trei victime, printre care pompieri. INCENDIU la un depozit din Bragadiru! / UPDATE
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 10 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 7 ore si 10 minute
Explozie urmată de incendiu la o unitate militară din Botoșani: Doi militari au suferit arsuri. MApN, noi informații - UPDATE
Publicat acum 11 ore si 24 minute
Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Sunt deja trei victime, printre care pompieri. INCENDIU la un depozit din Bragadiru! / UPDATE
Publicat acum 14 ore si 28 minute
Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close