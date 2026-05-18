Atac armat în sudul Turciei. Patru morți și opt răniți în apropiere de Mersin. Presupusul autor are 17 ani și este căutat de polițiști

Autoritățile încearcă în continuare să îl găsească pe atacator, care a fugit de la locul faptei imediat după incident.

Atacul a început într-un restaurant

Potrivit agențiilor de presă DHA și IHA, citate de Agerpres, suspectul ar fi deschis focul într-un restaurant din zonă, unde a ucis proprietarul și un angajat și a rănit mai mulți clienți.

Ulterior, în timp ce fugea, acesta ar fi împușcat mortal alți doi bărbați.

Imagini difuzate de presa locală arată un elicopter care survolează zona pentru găsirea suspectului, dar și ambulanțe care transportă răniții către un spital din apropiere.

Echipele de intervenție au securizat perimetrul și continuă operațiunile de căutare.

Potrivit DHA și IHA, printre victime se află și un pastor care își păzea turma în apropierea restaurantului unde a început atacul, pe un drum situat la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Mersin.

Atacatorul, un adolescent de 17 ani

Agenția DHA transmite că presupusul autor al atacului ar avea 17 ani.

În luna aprilie, un alt incident grav a avut loc într-un oraș mare din Turcia, aflat la aproximativ 180 de kilometri mai la est, unde un adolescent de 14 ani a deschis focul într-o școală. Atacul s-a soldat cu moartea a nouă elevi cu vârste între 10 și 11 ani și a unui profesor.