E.S. Darryl Nirenberg, întâlnire cu Lia Olguța Vasilescu și președintele CJ Dolj, Dorin Cosmin Vasile
Data publicării: 18 Mai 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

ambasada sua in bucuresti Foto: US Embassy Bucharest
E.S. Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, a avut o întrevedere cu autoritățile publice din Dolj.

Pe lângă întâlnirile cu Lia Olguța Vasilescu și Dorin Cosmin Vasile, deplasarea E.S. Darryl Nirenberg a inclus și o vizită la Ford Otosan Craiova, o investiție a americană în sectorul auto din România.

„Ambasadorul Darryl Nirenberg a vizitat Craiova pentru o zi de întâlniri și activități dedicate consolidării cooperării dintre Statele Unite și România.

A avut loc o întâlnire cu primarul Lia-Olguța Vasilescu și cu președintele Consiliului Județean, Dorin Cosmin Vasile, pentru a discuta despre creșterea economică, investițiile și crearea de locuri de muncă în regiune.

Vizita a inclus, de asemenea, o oprire la Ford Otosan Craiova, subliniind inovația și parteneriatul american în sectorul auto din România, precum și o întâlnire la American Corner Craiova, un spațiu important, care conectează comunitățile cu educația, cultura și oportunitățile din SUA“, se arată într-o postare pe Facebook a Ambasadei SUA la București.

