Scriitorul și dizidentul Dorin Tudoran: Ne-a învins post-comunismul

Într-un moment al podcastului, Ionuț Vulpescu citează ”Am învins comunismul, ne-a învins post-comunismul. Comunismul a fost o nenorocire prea mare pentru ca monopolul anticomunismului să nu fie o amenințare ce pune pe gânduri.”, întrebând: ”E anticomunismul cu chip bolșevic de care vorbea Michnik?”.

Dorin Tudoran a răspuns: În bună parte, da. M-am bucurat când la restrânsa sărbătorire a celor 80 de ani ai mei, organizat la Muzeul Național al Literaturii Române la inițiativa doamnei Mariana Sipoș, domnul președinte Emil Constantinescu a mărturisit că dintre toți disidenții Europei de Est eu aș fi cel mai apropiat de Michnik. Citatul pe care l-ați folosit este dintr-un text pe care l-am scris când am observat cât de violent-anticomuniști au devenit după decembrie 1989 oameni care lăudaseră înainte comunismul și-i găsiseră calități strălucite lui Nicolae Ceaușescu. S-a încercat o monopolizare a anticomunismului și, parțial, s-a și reușit, chiar de foști lăudători ai lui Ceaușescu și ai gândirii lui geniale.