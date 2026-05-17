DCNews Stiri Scriitorul și dizidentul Dorin Tudoran: Ne-a învins post-comunismul
Data publicării: 17 Mai 2026

Scriitorul și dizidentul Dorin Tudoran: Ne-a învins post-comunismul
Autor: Irina Constantin

Captură de ecran din 2026-05-17 la 18.58.40
Scriitorul și dizidentul Dorin Tudoran a fost invitatul lui Ionuț Vulpescu, în podcastul Avangarda. 

Într-un moment al podcastului, Ionuț Vulpescu citează ”Am învins comunismul, ne-a învins post-comunismul. Comunismul a fost o nenorocire prea mare pentru ca monopolul anticomunismului să nu fie o amenințare ce pune pe gânduri.”, întrebând: ”E anticomunismul cu chip bolșevic de care vorbea Michnik?”. 

Dorin Tudoran a răspuns: În bună parte, da. M-am bucurat când la restrânsa sărbătorire a celor 80 de ani ai mei, organizat la Muzeul Național al Literaturii Române la inițiativa doamnei Mariana Sipoș, domnul președinte Emil Constantinescu a mărturisit că dintre toți disidenții Europei de Est eu aș fi cel mai apropiat de Michnik. Citatul pe care l-ați folosit este dintr-un text pe care l-am scris când am observat cât de violent-anticomuniști au devenit după decembrie 1989 oameni care lăudaseră înainte comunismul și-i găsiseră calități strălucite lui Nicolae Ceaușescu. S-a încercat o monopolizare a anticomunismului și, parțial, s-a și reușit, chiar de foști lăudători ai lui Ceaușescu și ai gândirii lui geniale.

