Putin merge în China, la câteva zile după Trump. Ce va discuta cu președintele Xi Jinping și premierul Li Qiang 

Vladimir Putin va merge în China pe 19 şi 20 mai, a transmis sâmbătă Kremlinul. Cu ocazia acestei vizite, care va avea loc la doar câteva zile după cea a preşedintelui american Donald Trump.

Ce vor discuta Putin cu Xi Jinping

Liderul rus va vorbi cu omologul său chinez Xi Jinping despre mijloacele "de a întări şi mai mult parteneriatul global şi cooperarea strategică" între Rusia şi China, conform aceleiaşi surse.

Vladimir Putin şi Xi Jinping "vor avea un schimb de opinii privind principalele dosare internaţionale şi regionale" şi vor semna o declaraţie comună la finalul convorbirilor lor, notează comunicatul.

Putin se întâllnește și cu premierul chinez Li Qiang

De asemenea, o întâlnire cu premierul chinez Li Qiang pentru a discuta despre cooperarea economică şi comercială între Moscova şi Beijing este prevăzută în contextul acestei vizite, a subliniat Kremlinul.

Beijingul afirmă că Moscova un partener priotar în construirea unei noi ordini mondiale multipolare post-occidentale.

Chiar dacă China face apel cu regularitate la convorbiri de pace şi la respectarea integrităţii teritoriale a tuturor statelor, inclusiv Ucraina, ea nu a condamnat niciodată Rusia pentru ofensiva sa lansată în luna februarie 2022 şi se prezintă ca fiind parte neutră.

Beijingul respinge acuzaţiile că furnizează arme letale unei tabere sau alta şi că livrează componente militare Rusiei pentru industria sa de apărare şi le reproşează la rândul ei occidentalilor că prelungeşte ostilităţile înarmând Ucraina.

China este principalul cumpărător de combustibili fosili ruşi din lume

Partener economic primordial al Rusiei, China este principalul cumpărător de combustibili fosili ruşi din lume, inclusiv de produse petroliere, alimentând astfel maşina de război rusă.

Vladimir Putin se deplasează în China la câteva zile după omologul său american Donald Trump, care s-a impus de peste un an ca mediator în conflictul ruso-ucrainean.

Donald Trump a părăsit vineri China. Președintele american a anunțat acorduri comerciale "fantastice", însă fărăputin a semnala progrese în dezacorduri precum războiul cu Iranul, la finalul unui summit de două zile cu omologul său Xi Jinping, notează Agerpres.