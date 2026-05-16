Dominic Fritz s-a întâlnit din nou cu Ilie Bolojan. Ce au discutat cei doi, chiar înaintea consultărilor oficiale de luni

Primarul municipiului Timişoara Dominic Fritz, lider al USR, s-a întâlnit, din nou, sâmbătă, cu premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, chiar înaintea consultărilor oficiale de luni, de la Cotroceni. Fritz a scris într-o postare pe Facebook că a covenit cu Ilie Bolojan că ambele formaţiuni îi vor transmite lui Nicușor Dan că nu vor susţine orice formulă de guvernare cu PSD.

"Azi, m-am întâlnit cu premierul României la Timișoara și am vorbit despre proiectele majore ale orașului și necesitatea ca ele să continue și banii din PNRR cu care le finanțăm să ajungă în comunități. Am vorbit și despre situația politică, vom merge cu aceeași poziție la consultările de la Cotroceni că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi susținutǎ. În plus, săptămâna viitoare, partidele noastre - USR și PNL - vor depune împreună în Parlament mai multe inițiative legislative", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Ilie Bolojan: PNL va fi "aliat" cu USR

Şi premierul interimar Bolojan a arătat, în declaraţia de presă susţinută împreună cu Fritz, că PNL va fi "aliat" cu USR în consultările care vor avea loc luni, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele României, Nicuşor Dan, unde vor transmite şi că, pe baza experienţei pe care au avut-o în aceste luni de guvernare, vor susţine mai departe, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României şi programele de relansare economică, transmite Agerpres.

Premierul interimar Ilie Bolojan se află sâmbătă într-o vizită în judeţul Timiş, unde participa şi la ceremonia de absolvire a promoţiei 2026 de la Universitatea de Vest din Timişoara.