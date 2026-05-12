DCNews Politica Ilie Bolojan și vicepremierul israelian Yariv Levin, întrevedere la Palatul Victoria. Ce au discutat / Video
Data publicării: 12 Mai 2026

Autor: Andrei Itu

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu viceprim-ministrul și ministrul justiției al Statului Israel, Yariv Levin / Foto Gov.ro

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu viceprim-ministrul și ministrul Justiției din Statul Israel, Yariv Levin, aflat în vizită oficială în România.

Premierul Ilie Bolojan a apreciat cooperarea pragmatică și dinamică dintre România și Statul Israel, în contextul în care în 2026 se împlinesc 78 de ani de relații diplomatice neîntrerupte. De asemenea, el a salutat vizita înaltului demnitar israelian în România, cu ocazia Zilei Solidarității și Prieteniei dintre România și Israel.

Prietenia dintre România și Israel evidențiate


”România și Statul Israel sunt legate de o veche colaborare și prietenie. Mulțumesc comunității de români din Israel și comunității evreiești din România, adevărate punți de legătură între statele noastre, precum și tuturor celor care au contribuit la bunele noastre relații”, a declarat premierul Ilie Bolojan.


Israelul este un partener important al României în Orientul Mijlociu, a adăugat premierul Ilie Bolojan, precizând importanța cooperării economice.

Ce au mai vorbit premierul Ilie Bolojan și ministrul justiției din al Israelului, Yariv Leven


În lociu. Eforturile diplomatice în curs sperăm că vor conduce la obținerea unui acord de pace cuprinzător și la o soluție pentru reluarea circulației prin Strâmtoarea Ormuz, a adăugat prim-ministrul României.


De asemenea, premierul a subliniat importanța promovării valorilor, păcii și libertății și a reiterat angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, xenofobia și discursul instigator la ură.

Bolojan

Cine a participat la întâlnirea de la Palatul Victoria

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, din partea României au participat consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu, deputatul Silviu Vexler din partea Grupului minorităților și consilierul onorific al prim-ministrului dr. Herman Berkovits,  consulul onorific al României în Israel, notează Guvernul într-un comunicat.

