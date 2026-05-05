DCNews Stiri „S-a conturat o nouă majoritate în Parlament“ / Robert Sighiartău (PNL): Este responsabilitatea lor să își asume guvernarea
Data publicării: 16:28 05 Mai 2026

„S-a conturat o nouă majoritate în Parlament“ / Robert Sighiartău (PNL): Este responsabilitatea lor să își asume guvernarea
Autor: Ioan-Radu Gava

robert sighiartau Foto: Agerpres

Robert Sighiartău, parlamentar PNL, spune că AUR și PSD aui responsabilitatea să-și asume guvernarea și să vină cu soluții pentru problemele României.

După căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, în Partidul Național Liberal se conturează o mișcare de trecere în opoziție a PNL.

După Dan Motreanu, un alt lider liberal, Robert Sighiartău, cere, într-o postare pe Facebook, PSD și AUR să-și „asume guvernarea și să vină cu soluții la problemele României“, după ce s-a conturat o nouă majoritate în Parlament.

CITEȘTE ȘI                -                 EXCLUSIV Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!

„Moțiunea a trecut.

Guvernul a căzut.

S-a conturat o nouă majoritate în Parlament, în jurul PSD și AUR.

Este responsabilitatea lor să își asume guvernarea și să vină cu soluții  pentru problemele României.

PNL știe ce are de făcut.

Ne-am regăsit direcția.

Mergem mai departe cu respect pentru oamenii cinstiți, pentru cei care muncesc și țin această țară în picioare.

Fără compromisuri“, a scris Robert Sighiartău pe Facebook.

O poziție în răspăr a avut însă ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care a precizat că PNL trebuie să continue guvernarea, aceasta fiind cea mai bună decizie care trebuie luată.

