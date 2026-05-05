Cătălin Predoiu: PNL trebuie să continue guvernarea. Nu trebuie să o abandonăm

„Cea mai bună decizie pentru PNL este guvernarea”, a declarat vicepremierul Cătălin Predoiu, marți, după ce Guvernul Bolojan a căzut la moțiunea de cenzură cu 281 de voturi „pentru”. El a adăugat că nici PNL, nici Ilie Bolojan „nu meritau” acest rezultat.

Astăzi, 5 mai, începând cu ora 17:00, are loc ședința Biroului Politic Național PNL în format extins.

Cătălin Predoiu: PNL și Ilie Bolojan nu meritau această moțiune. Este foarte multă emoție în partid

„În anul 2025 s-a muncit foarte mult în această țară din punct de vedere politic, pentru ca România să fie păstrată pe un curs euro-atlantic, pentru a i se da o șansă de dezvoltare printr-o coaliție la care s-a ajuns cu foarte multă greutate. Această coaliție avea altă misiune, să garanteze drumul euro-atlantic al României, să facă corecțiile necesare în echilibrele macrobugetare, ceea ce s-a făcut - și bine că s-a făcut - și să asigure o dezvoltare, o proiecție de dezvoltare de investiții și de bunăstare. Din păcate, pe parcurs s-a pierdut această misiune.

În niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluția moțiunii nu este una benefică pentru România. Ar fi trebuit să se continue discuțiile, negocierile până când, vorba unui fost premier PNL, Stolojan, până se cădea sub masă.

PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România, are un ADN pro-european, euro-atlantic. Este un partid care are soluții pentru țară și și-a asumat anul trecut această responsabilitate. Nu merita această moțiune PNL, nu merita prim-ministrul Bolojan această moțiune. Este foarte multă emoție în partid. Vom avea ședințe în continuare. Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment și să analizăm.

PNL trebuie să analizeze în a se grăbi în decizii pripite și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiuni are și să continue mai departe. Și să-și asume aceste responsabilități”, a declarat Cătălin Predoiu, marți, pe holurile Parlamentului României.

Predoiu: PNL trebuie să continue guvernarea. Nu trebuie să o abandonăm

„Nicio clipă în partid nu s-a pus și nu se pune această problemă (n.r. privind președinția lui Ilie Bolojan în fruntea PNL). Un partid serios își alege președinții la congrese, nu între congrese. Acum discutăm dacă vom continua să ne asumăm responsabilitatea guvernării sau vom opta pentru o soluție facilă, iluzorie de a fugi.

Personal, am pronunțat această opțiune în partid în repetate rânduri. Am avut, de asemenea, și o discuție cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Cred că trebuie să cântărim și să luăm cea mai bună decizie pentru PNL. Cea mai bună decizie pentru PNL e să continue guvernarea, să-și lase opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare. PNL nu trebuie să abandoneze guvernarea”, a mai spus vicepremierul.

„Din această moțiune n-a câștigat nimeni: nici PSD, nici PNL, nici măcar AUR, care și-a demonstrat demagogia aliindu-se cu PSD”, a mai punctat acesta.

