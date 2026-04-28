Guvernul și sindicatele, consultări privind noua lege a salarizării. Concluziile discuțiilor

Reprezentanţi ai Guvernului şi ai sindicatelor au avut, marţi, consultări privind noua lege a salarizării.

La discuţii au fost prezenţi ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, şi consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luciana Antoci, conform unui comunicat transmis de Executiv.

Reprezentanţii Guvernului au primit mandat din partea premierului Ilie Bolojan să aibă consultări cu sindicatele, în baza principiului dialogului social.

Fără tăieri în noua lege a salarizării

„Veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi a salarizării. Acesta este un principiu de bază al proiectului elaborat sub coordonarea fostului ministru al Muncii, Florin Manole. După clarificarea tuturor aspectelor care ţin de spaţiul fiscal, vom începe consultări ample cu reprezentanţii confederaţiilor sindicate, familiilor profesionale şi sindicatelor, astfel încât forma consolidată a proiectului să fie rezultatul unei ample dezbateri”, a subliniat Dragoş Pîslaru.

De asemenea, ministrul a punctat importanţa partenerilor sociali pentru menţinerea stabilităţii sociale, implementarea reformelor şi a proiectelor de dezvoltare.

În cadrul reuniunii, au fost abordate de asemenea: efectele măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, reorganizarea Romsilva, salarizarea personalului TESA din sistemul sanitar şi de asistenţă socială, legislaţia privind pensiile militare, precum şi în sectoarele siderurgic, minerit, transporturi feroviare.

Discuțiile cu sindicatele continuă

Reprezentanţii sindicatelor vor transmite Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale detalii cu privire la aspectele semnalate, astfel încât să continue dialogul pe marginea soluţiilor, se menţionează în comunicat.

„Ne vom apleca cu toată atenţia asupra temelor punctuale semnalate şi împreună, prin dialog, să găsim soluţii pentru rezolvarea lor”, a afirmat ministrul Dragoş Pîslaru.

La consultările de la Palatul Victoria au participat: preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, secretarul general al Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, Dumitru Fornea, preşedintele Federaţiei Naţionale a Muncii, Constantin Creţan, preşedintele Uniunii Sindicatelor TESA din Sănătate, Valentin Chifor, preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, Col (r) Mircea Dogaru, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţie Bucureşti, Mircea Mureşanu, precum şi Valentin Năstasescu, reprezentant al Sindicatului Romsilva, şi Ilie Popa, de la Sindicatul Siderurgistul Galaţi, notează Agerpres.