€ 5.0927
|
$ 4.3374
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei
Data actualizării: 08:50 28 Apr 2026 | Data publicării: 08:24 28 Apr 2026

Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei
Autor: Anca Murgoci

protest bucuresti 2 (5) Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Astăzi este miting în Piața Victoriei organizat de Confederația Meridian împotriva măsurilor guvernamentale.

Confederația Sindicală Națională Meridian organizează, marți, un miting național de protest în Piața Victoriei, între orele 10:30 - 14:30, la care participă sindicaliști aparținând tuturor confederațiilor sindicale naționale, membrii ai federațiilor și asociațiilor profesionale, ale pensionarilor civili și militari, asociațiilor revoluționarilor, studenților, etc.

Vor fi prezenți mii de sindicaliști

Potrivit organizatorilor, vor fi prezenți mii de sindicaliști: silvicultori, ceferiști, administrație, polițiști, personal contractual, cadre din învățământ și sănătate, mineri, siderurgiști, energeticieni, militari în rezervă, pensionari.

Acțiunea are loc de Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă marcată anual la 28 aprilie la inițiativa Organizației Internaționale a Muncii și în apropierea Zilei Internaționale a Muncii - 1 Mai.

Sindicaliștii sunt nemulțumiți de așa-numitele „măsuri guvernamentale” de reformă adoptate în ultima perioadă fără dialog social real, „care nu doar că nu au produs rezultatul scontat, dar au afectat grav nivelul de trai, pun în pericol locurile de muncă, afectează grav drepturile lucrătorilor la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă și la o protecție socială reală”.

Aceștia consideră că măsurile luate în numele redresării bugetului sunt antieuropene, antiromânești și antiumane și au dus la agravarea crizei economico-financiare și distrugerea oricărei speranțe de viitor pentru societatea românească.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

protest
piata victoriei
meridian
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close