Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei

Confederația Sindicală Națională Meridian organizează, marți, un miting național de protest în Piața Victoriei, între orele 10:30 - 14:30, la care participă sindicaliști aparținând tuturor confederațiilor sindicale naționale, membrii ai federațiilor și asociațiilor profesionale, ale pensionarilor civili și militari, asociațiilor revoluționarilor, studenților, etc.

Vor fi prezenți mii de sindicaliști

Potrivit organizatorilor, vor fi prezenți mii de sindicaliști: silvicultori, ceferiști, administrație, polițiști, personal contractual, cadre din învățământ și sănătate, mineri, siderurgiști, energeticieni, militari în rezervă, pensionari.

Acțiunea are loc de Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă marcată anual la 28 aprilie la inițiativa Organizației Internaționale a Muncii și în apropierea Zilei Internaționale a Muncii - 1 Mai.

Sindicaliștii sunt nemulțumiți de așa-numitele „măsuri guvernamentale” de reformă adoptate în ultima perioadă fără dialog social real, „care nu doar că nu au produs rezultatul scontat, dar au afectat grav nivelul de trai, pun în pericol locurile de muncă, afectează grav drepturile lucrătorilor la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă și la o protecție socială reală”.

Aceștia consideră că măsurile luate în numele redresării bugetului sunt antieuropene, antiromânești și antiumane și au dus la agravarea crizei economico-financiare și distrugerea oricărei speranțe de viitor pentru societatea românească.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Scenarii după căderea Guvernului Bolojan. Caramitru: Euro, la 7 lei! Și lucrurile nu se opresc aici / video