Andrei Caramitru a zis că dacă va pica Guvernul Bolojan acest lucru ar putea afecta grav relația cu finanțatorii externi și ar pune presiune pe moneda națională.

Analistul avertizează că o astfel de schimbare ar putea declanșa reacții imediate din partea investitorilor. În opinia sa, finanțatorii ar putea începe să vândă rapid active denominate în lei, inclusiv titluri de stat, ceea ce ar duce la deprecierea monedei naționale.

Scenariu extrem: Euro la 7 lei și risc de incapacitate de plată

„În momentul ăsta este evident că există o majoritate PSD-AUR care trebuie să facă acest guvern. Această majoritate PSD-AUR e făcută tocmai pentru a nu face contractul care a fost semnat de PSD, PNL, UDMR și USR, acum 6-7 luni, au semnat toți... cu finanțatorii.

Deci finanțatorii, orice finanțator normal la cap, va vinde leuL imediat. Va vinde titlurile de stat și nu va mai băga niciun ban. Deci noi avem cam 3 săptămâni, în mod real, rezerve pentru a ține leul cât de cât într-o zonă. Depinde de cât de agresiv este. Și toate planurile, toate cele 11 miliarde care trebuiau să intre, care susțineau leul, probabil că n-o să mai intre. Deci în momentul ăla vorbim de un euro la 7 lei, vorbim de incapacitate de plată”, a zis Andrei Caramitru la DC News.

Fostul vicepremier Marian Neacșu a anunțat luni că PSD va iniția, împreună cu AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan

„În urma mai multor rânduri de discuții cu conducerile partidelor s-a decis ca eu și domnul Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Lucrul de care ne vom ocupa este exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi explicată probabil în cursul acestei zile de către președinții de partide. Așa după cum cunoașteți, noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Politic Național în care se va lua decizia finală. (...) Ambele partide vor fi inițiatori. Mai mult decât atât, am vorbit cu domnul Peiu, sunt convins că și conducerile partidelor noastre vor fi de acord, să facem un apel către toți parlamentarii care vor să contribuie prin text la moțiune și să susțină moțiunea prin semnătură și prin vot”, a spus Neacșu, la Palatul Parlamentului, într-o conferință comună cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

La rândul său, Petrișor Peiu a precizat că este vorba despre un demers comun, cu intenția ca moțiunea de cenzură să fie depusă și dezbătută la începutul lunii mai.

„Cele două partide vor avea ședințe în forurile de conducere și veți avea și reacții și abordări și explicații politice undeva în această după-amiază. Noi vă anunțăm că am declanșat demersul tehnic de a scrie acea moțiune”, a spus senatorul AUR.

Cei doi politicieni au fost întrebați dacă acesta poate fi considerat un prim pas pentru o colaborare și la guvernare.

„Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Neacșu.

„Singurul lucru care s-a discutat deocamdată este redactarea și inițierea și votarea unei moțiuni de cenzură comună. (...) Nu e niciun pact cu PSD. Este deocamdată o soluție comună și s-a convenit să facem un text comun pe moțiune pentru a nu risca să avem două moțiuni și să cadă amândouă. Orice colaborare parlamentară este bine venită și deocamdată aveam această discuție, să vedem după ce o finalizăm ce urmează”, a spus și Peiu.