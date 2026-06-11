Horoscop 11 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna se pregătește să treacă din Berbec în Taur, de unde va face un careu cu Pluto. Adică vom fi și proactivi, însă și încăpâțânați pe alocuri.

Horoscop 11 iunie 2026 Berbec

Sunteți plini de energie și inițiative. Însă, pe parcurs vă veți întâlni cu mai multe hopuri. Asta nu înseamnă că veți renunța și că nu vă veți menține direcția.

Horoscop 11 iunie 2026 Taur

Dacă ar fi să îți ofer o singură recomandare, ți-aș spune să abandonezi nevoia de control. Cu cât vei dori să controlezi tot, cu atât vei avea mai multe probleme.

Horoscop 11 iunie 2026 Gemeni

Careul Mercur-Saturn își menține în continuare efectele. Deci trebuie să limitezi consumul. Mă refer la cheltuieli, dar și la timp sau energie.

Citește și Jupiter schimbă semnul. Urmează un an important pentru trei zodii

Horoscop 11 iunie 2026 Rac

Poate fi una dintre acele zile în care vulnerabilitatea își va spune cuvântul. De aceea, trebuie să vă feriți de discuții aprinse sau de victimizare.

Horoscop 11 iunie 2026 Leu

Vă pregătiți de o perioadă interesantă, însă până atunci ar fi bine să așteptați. Să stați la pândă și să mai renunțați la nevoia de perfecțiune.

Horoscop 11 iunie 2026 Fecioară

De un lucru poți fi sigur. Nu ai cum să le faci pe plac tuturor. Oricât de mult te-ai strădui, va fi imposibil! Dar ce-ar fi să devii tu mai selectiv?

Horoscop 11 iunie 2026 Balanță

Compromisurile sunt necesare, însă trebuie să le faci astfel încât să nu te afecteze pe termen lung. Așa că luptă pentru principiile și valorile tale.

Horoscop 11 iunie 2026 Scorpion

Ai un obiectiv astăzi. Să îți dai seama ce contează cu adevărat. Să ai dreptate sau să reușești să îți menții relațiile/parteneriatele în armonie.

Horoscop 11 iunie 2026 Săgetător

Nu fugi de a sta în umbră, sau mai retras. S-ar putea să afli informații prețioase. Și să îți dai seama mult mai bine de tiparele de acțiune ale unor oameni.

Horoscop 11 iunie 2026 Capricorn

Dacă blazarea este prezentă în relația de cuplu, fă ceva! Discută direct cu partenerul, caută soluții. O schimbare, cât de mică, poate aduce îmbunătățiri.

Horoscop 11 iunie 2026 Vărsător

Vei fi destul de flexibil la locul de muncă. Și acest comportament îți va aduce aprecierea colegilor. Însă, nu uita și de propriile nevoi!

Horoscop 11 iunie 2026 Pești

Nu lăsa pe nimeni să îți pună etichete! De fapt, nu le băga în seamă. Oamenii nu te cunosc în totalitate și poate că ar trebui să le arăți și alte fațete.